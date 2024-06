In attesa del lancio ufficiale di Motorola Razr+ (2024), in programma per la prossima settimana, un nuovo leak ha svelato parte delle sue caratteristiche più importanti, incluso quello che sarà il suo design.

Il popolare leaker Arsène Lupin, infatti, nelle scorse ore ha condiviso su X quello che dovrebbe essere uno dei video promozionali realizzati dal produttore per pubblicizzare il nuovo smartphone pieghevole.

Svelati design e caratteristiche di Motorola Razr+ (2024)

Forte di un design iconico, Motorola Razr+ (2024) dovrebbe vantare un display esterno con integrate nell’angolo in basso a destra due fotocamere di dimensioni generose (una delle quali è un teleobiettivo con zoom), dotate del supporto a funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Ed ancora, il video in questione mette in risalto la capacità dello smartphone di resistere all’acqua anche in caso di immersione (con certificazione IPX8) mentre internamente si trova un ampio display pieghevole con un foro in alto al centro per la fotocamera dedicata ai selfie e alle videochiamate.

Sempre dal video promozionale emerge che il nuovo smartphone pieghevole di Motorola sarà venduto in varie colorazioni.

flip the script pic.twitter.com/MBI8YQj229 — Arsène Lupin (@MysteryLupin) June 19, 2024

In sostanza, Motorola Razr+ (2024) dovrebbe garantire agli utenti un miglioramento rispetto alla precedente generazione e sarà interessante scoprire quali funzionalità il team di sviluppatori del produttore ha studiato per sfruttare al meglio le potenzialità del display esterno, che dovrebbe consentire di interagire con il device in modo immediato, senza la necessità di aprirlo per accedere allo schermo principale.

Motorola ha in programma di presentare i suoi nuovi smartphone la prossima settimana (l’appuntamento è fissato per martedì 25 giugno). Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per scoprire quando Motorola Razr+ (2024) arriverà in Europa (ove dovrebbe essere venduto con il nome di Motorola Razr 50 Ultra) e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare (delle indicazioni al riguardo sono emerse nei giorni scorsi).