ASUS annuncia una nuova colorazione in edizione limitata per il suo flagship più recente: ASUS Zenfone 11 Ultra è ora disponibile all’acquisto anche nella versione Verdure Green, pensata per rendere omaggio alla rigogliosa vegetazione di Central Park, a New York. Andiamo a scoprirla da vicino.

ASUS Zenfone 11 Ultra Verdure Green è disponibile con uno sconto

ASUS Zenfone 11 Ultra ha debuttato circa tre mesi fa nelle colorazioni Skyline Blue, Eternal Black, Misty Grey e Desert Sand, e ha portato a un deciso cambio di rotta per la gamma: niente più smartphone compatto, ma un flagship dalle dimensioni generose (lo schermo è un AMOLED da 6,78 pollici).

In queste ore la casa taiwanese porta al debutto la nuova variante Verdure Green, che mantiene tutte le caratteristiche distintive dello smartphone: il design conserva i tratti visti in questi mesi, con un modulo fotocamera a tripla lente con cornice in alluminio e rifinitura in vetro lucido. La colorazione verde offre un’ulteriore scelta per chi vuole uno stile nuovo e accattivante, ma senza apportare ovviamente cambiamenti sotto al cofano.

Zenfone 11 Ultra Verdure Green conserva il display LTPO AMOLED E6 da 6,78 pollici con refresh rate fino a 144 Hz, il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, la tripla fotocamera posteriore con sensore principale IMX890 da 50 MP con OIS e Hybrid Gimbal Stabilizer 3.0, e la batteria da 5500 mAh con ricarica rapida da 65 W. Tra le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che mette a disposizione possiamo citare la cancellazione del rumore, il traduttore per le chiamate, la trascrizione AI e lo sfondo AI.

ASUS Zenfone 11 Ultra Verdure Green viene proposto sull’eshop ufficiale del produttore in edizione limitata e nella versione 12-256 GB al prezzo promozionale di 899 euro (sconto di 100 euro) fino al 7 luglio 2024. In più, se acquistate insieme allo smartphone, è possibile ottenere uno sconto del 40% sulle cover Rhinoshield e Devilcase. Per approfittarne subito, basta seguire il link qui sotto. Vi piace la nuova colorazione verde?

