Presentata in Cina alla fine dello scorso mese, la serie OPPO Reno12 si appresta a sbarcare anche in Europa e domani sarà lanciata ufficialmente dal produttore asiatico la versione destinata al nostro mercato.

Ricordiamo che la scorsa settimana sono emerse quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche delle varianti di OPPO Reno12 e Reno12 Pro che verranno commercializzate nel Vecchio Continente e a distanza di poche ore dal lancio ufficiale arrivano anche le indicazioni su quelli che dovrebbero essere i prezzi (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Ecco i possibili prezzi della serie OPPO Reno12 in Europa

Iniziando dal modello più economico, OPPO Reno12 FS 5G, la versione con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione dovrebbe essere venduta a 399,99 euro, con due colorazioni diponibili (Amber Orange e Black Green), entrambe con certificazione IP54.

Tra le sue principali caratteristiche non dovrebbero mancare un display AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate a 120 Hz e luminosità di 600 nit, un processore MediaTek Dimensity 6300, RAM LPDDR4X, una tripla fotocamera posteriore con un sensore primario da 50 megapixel, un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel, una fotocamera frontale da 32 megapixel e una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC a 45 W.

Passando a OPPO Reno12 5G, il modello con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione dovrebbe essere venduto a 499,99 euro, con due colorazioni disponibili (Astro Silver e Black Brown), entrambe con certificazione IP65.

Per quanto riguarda il modello più interessante, OPPO Reno12 Pro 5G, la versione con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione dovrebbe essere venduta a 599,99 euro, con due colorazioni disponibili (Nebula Silver e Nebula Black).

Non ci resta altro da fare che attendere fino a domani per scoprire se le indiscrezioni sui prezzi verranno confermate dal produttore.

Sul sito ufficiale è possibile usufruire di alcune promozioni per l’arrivo della nuova serie, come uno sconto di fino a 100 euro per la permuta dell’usato o un voucher di 50 euro in caso di iscrizione alla newsletter. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito dedicato.