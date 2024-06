Torniamo ad occuparci delle versioni globali di OPPO Reno12 5G e Reno12 Pro 5G, smartphone che dovrebbero essre presto lanciati anche in Europa.

Ricordiamo, infatti, che le varianti cinesi sono state presentate alla fine di maggio e grazie ad esse abbiamo già potuto farci un’idea di quelle che dovrebbero essere le caratteristiche dei modelli venduti nel Vecchio Continente, per i quali ad ogni modo sono previste alcune differenze.

Le principali caratteristiche delle versioni globali di OPPO Reno12 e Reno12 Pro

Nelle scorse ore ad occuparsi di tali device è stato il popolare leaker Sudhanshu Ambhore, che ha pubblicato le seguenti immagini che ci mostrano quello che dovrebbe essere il loro design:

Previous Next Fullscreen

Per quanto riguarda le caratteristiche principali, ecco la presunta dotazione tecnica della versione globale di OPPO Reno12:

display AMOLED 3D da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz, colori a 10 bit, HDR10+, luminosità 1.200 nit, sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato e protezione Corning Gorilla Glass 7i

processore MediaTek Dimensity 7300-Energy

12 GB di RAM (LPDDR4x)

256 GB di memoria di archiviazione (UFS 3.1) espandibile fino a 1 TB via MicroSD

fotocamera frontale da 32 megapixel

tripla fotocamera posteriore con sensore primario Sony LYT-600 da 50 megapixel, sensore ultra grandangolare Sony IMX355 da 8 megapixel e sensore macro da 2 megapixel

scocca con certificazione IP65

batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 80 W

Android 14 con ColorOS 14.1

dimensioni: 161,38 x 74,14 x 7,57 mm

peso: 178 grammi

Queste, invece, dovrebbero essere le principali caratteristiche di OPPO Reno12 Pro:

display AMOLED 3D da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz, colori a 10 bit, HDR10+, luminosità 1.200 nit, sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato e protezione Corning Gorilla Glass Victus 2

processore MediaTek Dimensity 7300-Energy

12 GB di RAM (LPDDR4x)

512 GB di memoria di archiviazione (UFS 3.1) espandibile fino a 1 TB via MicroSD

fotocamera frontale da 50 megapixel

tripla fotocamera posteriore con sensore primario Sony LYT-600 da 50 megapixel, sensore ultra grandangolare Sony IMX355 da 8 megapixel e teleobiettivo Samsung S5KJN5 da 50 megapixel

scocca con certificazione IP65

batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 80 W

Android 14 con ColorOS 14.1

dimensioni: 161,45 x 74,79 x 7,40 mm

peso: 180 grammi

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da OPPO per quanto riguarda il lancio dei suoi nuovi smartphone in Europa.