Google sta lavorando per migliorare l’integrazione tra Android Automotive e il suo servizio Assistente Google.

Android Automotive è ormai quasi completamente a sé stante rispetto ad Android Auto, con cui non va confuso. Rispetto a quest’ultimo, infatti, non richiede alcun tipo di dispositivo esterno per funzionare: ogni sua funzione viene infatti gestita da hardware e software proposti dalla vettura.

Il sistema operativo, nel momento in cui viene scritto questo articolo, risulta attivo su una cinquantina di modelli d’auto. Nei prossimi mesi, stando alla documentazione di Google, marchi e modelli dotati di tale OS dovrebbero salire in modo sostanziale.

Ma in cosa consiste questa integrazione migliorata? In questo senso parliamo di un design aggiornato, che vede Assistente Google adottare la sua tipica luminescenza colorata, come avviene già quando lo stesso opera sugli smartphone (che non sono già passati a Google Gemini).

Nel video qui riportato viene mostrato come funziona l’assistente virtuale su una vettura dopo l’aggiornamento.

Assistente Google di Android Automotive ora offrono esperienza utente molto simile a uno smartphone

Questa soluzione legata all’assistente virtuale è presente sugli smartphone Android a partire da Pixel 4, con un’implementazione accompagnata anche da un upgrade dell’Assistente Google per quanto concerne velocità e precisione delle risposte.

La nuova interfaccia, oltre alla nuova estetica, sembra offrire un’esperienza più fluida e reattiva rispetto al passato. Il che si traduce con una maggiore usabilità da un utente che, come è bene ricordare, per la maggior parte del tempo di utilizzo deve comunque mantenere la sua attenzione sulla guida.

Sebbene questo cambiamento possa sembrare non così clamoroso, in realtà le modifiche ad Android Automotive sono alquanto rari e, almeno finora, non hanno mai rivoluzionato il sistema operativo.

Android Automotive è una piattaforma lanciata sul mercato nel corso del 2017, frutto di una sinergia tra Google, Intel, Audi e Volvo. La piattaforma gestisce vari aspetti della vettura, dalla messaggistica alla navigazione, dalla riproduzione musicale fino al controllo dell’aria condizionata.