Microsoft Phone Link, app che consente di collegare smartphone Android a Windows 11, potrebbe presto permettere di accedere al dispositivo mobile direttamente da Esplora File.

Questa implementazione, di fatto, renderebbe il telefono alla stregua di una memoria USB o di un hard disk, nonostante la connessione tra i due dispositivi resti wireless. Ciò potrebbe permettere di spostare file di qualunque tipo con estrema facilità, utilizzando uno strumento sempre a portata di clic per gli utenti Windows come Esplora File.

La funzione in questione è stata segnalata nel contesto Cross Device Experience Host e ha come chiaro obiettivo quello di stringere un legame sempre più forte tra Android e Windows 11, quasi fino a rendere le stesse parti di un unico ecosistema.

Da quanto risulta al momento non si tratta dell’unica mossa in questo senso. Anche l’utilizzo dello smartphone come webcam per il computer e altre funzioni simili lasciano intuire la direzione presa da Phone Link.

L’introduzione dello smartphone Android in Esplora File è stata segnalata dall’utente PhantomOcean3 di X che ha anche mostrato uno screenshot di come con il Cross Device Experience Host sia disponibile un interruttore che permette l’attivazione della funzionalità.

Looks like the Cross Device Experience Host will let you make your device show up in File Explorer in a future update, a toggle for this has been hidden in the app for some time. pic.twitter.com/9zwomWwdTz

— PhantomOcean3 🌳 (@PhantomOfEarth) June 8, 2024