Phone Link è un’app sviluppata da Microsoft che consente di collegare il proprio smartphone Android con il PC, in modo da poter visualizzare i messaggi di testo (ed eventualmente rispondere), effettuare e ricevere le chiamate, visualizzare le notifiche e altro ancora all’interno dell’ambiente Windows.

Ora Microsoft sta lanciando una nuova build sperimentale di Windows 11 Canary che include un’inedita funzionalità di comunicazione per l’app Phone Link (Collegamento al telefono).

L’app Phone Link per Android suggerirà le risposte ai messaggi grazie all’IA

Ad esempio quando qualcuno scrive per chiedere come stiamo, è possibile cliccare semplicemente su una delle numerose risposte generate dall’intelligenza artificiale, come “Non male, tu?” o “Bene, tu?”. Ecco come appare attualmente la novità.

Le risposte suggerite sfruttano il modello di suggerimento intelligente basato su cloud di Microsoft per individuare tre risposte pertinenti al contesto della conversazione, tuttavia l’azienda avvisa che il sistema non è infallibile.

La funzionalità è ora attiva per impostazione predefinita per gli utenti Windows Insider che eseguono la build Canary 26227 e l’app Phone Link versione 1.24051.98 o successiva e se i test daranno risultati positivi diventerà disponibile per tutti gli utenti Windows 11.

A breve Microsoft Phone Link permetterà anche di copiare il testo dalle foto Android, offrendo la possibilità di copiare i testi dalle foto acquisite con lo smartphone e incollarli in qualsiasi applicativo su Windows 11.