Nothing OS 3.0, il prossimo grande aggiornamento dell’interfaccia utente di Nothing, è alle porte e dovrebbe essere reso pubblico insieme al Nothing Phone 2a (Community Edition). In un recente post su X, dell’amministratore di Nothing Carl Pei rivela alcune anticipazioni riguardo il nuovo sistema operativo.

Nothing OS 3.0: novità nella schermata di blocco e nuove animazioni

Dalle immagini pubblicate, è evidente che l’azienda stia lavorando al rinnovo dell’interfaccia della schermata di blocco aggiungendo nuove funzionalità. Nel nuovo Nothing OS 3.0 avremo tre diversi stili di schermata di blocco: Default, Clock+Widgets e Expanded Widget Area. Analizziamo nel dettaglio la loro configurazione:

Modalità di Default: mostrerà semplicemente l’orologio, la data ed il giorno, insomma molto minimale e funzionale;

mostrerà semplicemente l’orologio, la data ed il giorno, insomma molto minimale e funzionale; Clock+Widgets: mostrerà l’orologio con un carattere puntinato, classico di Nothing, accoppiato ad un widget meteo, un widget contatti ed un collegamento alle azioni rapide;

mostrerà l’orologio con un carattere puntinato, classico di Nothing, accoppiato ad un widget meteo, un widget contatti ed un collegamento alle azioni rapide; Expanded Widget Area: sarà una versione espansa dello stile clock+widget ma con widget più grandi.

Questi piccoli, ma grandi cambiamenti, sono un perfetto esempio di come miglioramenti sottili e combinati possono trasformare significativamente e positivamente l’esperienza utente.

Per il prossimo Nothing OS 3.0 è stato anticipato anche l’uso di animazioni interattive a punti, un’innovazione che potrebbe arricchire anche il pannello delle impostazioni rapide. La nuova animazione a punti è suddivisa in 3 livelli: il livello dell’immagine di input, il livello di interazione dal vivo e il livello di output finale, rendendola interattiva e visivamente attraente.

Nothing OS 3.0 potrebbe, inoltre, includere anche una nuova galleria nativa ed un’app per la comunità. Miglioramenti in arrivo anche per l’interfaccia Glyph, che introduce una nuova combinazione di hardware, potenziando anche l’uniformità dell’interfaccia utente per renderla più coerente.

Secondo quanto confermato da Carl Pei, l’annuncio ufficiale di Nothing OS 3.0 è previsto per settembre 2024. La nuova versione del sistema operativo di Nothing è attesa con grande interesse da parte della community.