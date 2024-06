Introdotte per la prima volta nel lontano 2015, le chiamate — sia audio che video — sono progressivamente diventate una delle funzioni più utilizzate e apprezzate di WhatsApp, che in data odierna ne ha annunciato un importante aggiornamento foriero di tre novità significativa così riassumibili: l’aumento del numero dei partecipanti delle videochiamate su tutti i dispositivi, la condivisione dello schermo con audio e il posizionamento dello speaker in primo piano.

WhatsApp potenzia le chiamate con tre novità

Pochi minuti fa, il team di WhatsApp ha annunciato che nel corso delle prossime settimane verranno rilasciati diversi aggiornamenti pensati per migliorare e potenziare l’esperienza d’uso delle chiamate, comprendendo nel discorso sia quelle solo audio che quelle video.

La prima novità riguarda le videochiamate, parte da lontano ed era nell’aria già da qualche settimana, più precisamente dal rilascio della versione 24.9.77 per Mac: sale ufficialmente a 32 il numero massimo di persone che possono essere incluse nelle videochiamate WhatsApp su tutti i dispositivi, siano essi Android, iOS o Desktop.

La seconda novità annunciata consiste nella condivisione dello schermo con audio ed è pensata per guardare contenuti insieme, grazie alla possibilità di condividere contemporaneamente l’audio e il contenuto della schermata.

Infine, WhatsApp vuole rendere le chiamate di gruppo meno confusionarie, specialmente ora che il numero massimo dei partecipanti su tutti i dispositivi è aumentato. Ebbene, la soluzione escogitata consiste nel mettere automaticamente lo speaker in primo piano, così da renderlo più facile da individuare.

Nelle note di chiusura dell’annuncio, WhatsApp ha posto l’accento sul proprio impegno costante per migliorare la qualità audio e video, al fine ultimo di offrire chiamate fluide e soddisfacenti in ogni situazione. Un esempio concreto di tale impegno è il codec MLow, lanciato di recente e progettato per migliorare l’affidabilità delle chiamate: la novità porta benefici in termini di eliminazione dell’eco e del rumore, rendendo meno faticose le chiamate in ambienti rumorosi. È importante ricordare, comunque, come una connessione più veloce faccia la differenza per la qualità delle chiamate, sia in termini di risoluzione che di qualità audio; ad ogni modo, il nuovo codec porta il vantaggio ulteriore di rendere l’audio più nitido anche a fronte di connessioni più scarse o di dispositivi meno recenti.

