Si chiama HTC U24 Pro ed è un nuovo smartphone di fascia medio-alta lanciato nelle scorse ore dal produttore asiatico che, di tanto in tanto, amplia la propria offerta mobile. Nessuna sorpresa rispetto a quanto è emerso nei mesi scorsi dai primi test benchmark per il processore: il nuovo telefono di HTC è animato da una CPU Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3.

Le caratteristiche principali di HTC U24 Pro

Tra i principali punti di forza di HTC U24 Pro, oltre al processore, vi sono un display OLED da 6,8 pollici, 12 GB di RAM, una fotocamera primaria da 50 megapixel, una batteria da 4.600 mAh e una cornice metallica che, a dire del produttore, garantisce agli utenti un’esperienza tattile premium. Questa è la dotazione tecnica del nuovo smartphone di HTC:

display OLED da 6,8 pollici con risoluzione Full HD+ (2.436 x 1.080 pixel), refresh rate variabile fino a 120 Hz e protezione Corning Gorilla Glass Victus

processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (4nm) con GPU Adreno 720

12 GB di RAM LPDDR5

256 GB / 512 GB di memoria di archiviazione (UFS 3.1) con possibilità di espansione via microSD

supporto Dual SIM

fotocamera frontale da 50 megapixel (f/2.45)

tripla fotocamera posteriore con un sensore primario da 50 megapixel (f/1.88, OIS, EIS), un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel (f/2.2) e un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom 2x (f/2.2)

sensore per il riconoscimento delle impronte digitali nello schermo

connettività 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C, NFC

ingresso jack audio da 3,5 mm

resistente a polvere e acqua (IP67)

batteria da 4.600 mAh con supporto alla ricarica rapida a 60 W e wireless a 15 W

Android 14

dimensioni: 167,1 x 74,9 x 8,98 mm

peso: 198,7 grammi

HTC U24 Pro è al momento disponibile in pre-ordine in Italia nella colorazione Space Navy al prezzo di 559 euro, nell’unico taglio di memoria da 256 GB (per ora quello da 512 GB non è nel listino). Restiamo in attesa di informazioni dal produttore per quanto riguarda l’effettiva vendita sul mercato, che non dovrebbe tardare molto.