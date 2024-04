Sono oramai trascorsi tanti anni da quando HTC era uno dei brand più importanti del settore mobile ma il produttore asiatico continua ad ampliare la sua offerta con qualche nuovo modello ogni anno e tra quelli in arrivo pare vi sia anche HTC U24 Pro.

Purtroppo al momento non vi sono informazioni su quelle che potrebbero essere le sue principali caratteristiche ma dovrebbe essere proprio questo il “misterioso” smartphone di HTC apparso di recente nel database del popolare test benchmark Geekbench con il numero modello 2QDA100.

Cosa sappiamo al momento di HTC U24 Pro

Non vi sono dettagli nemmeno su quella che potrebbe essere la data di lancio di questo nuovo smartphone di HTC ma, presumendo che possa trattarsi di HTC U24 Pro e considerando quando è stato lanciato il modello dello scorso anno (ossia maggio 2023), è possibile ipotizzare che potrebbe essere ufficiale già il prossimo mese.

Su Geekbench il presunto HTC U24 Pro ha totalizzato 1.095 punti nel test single core e 3.006 punti in quello multi core, confermando peraltro la presenza di un interessante processore di fascia media, ossia Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (CPU con una configurazione 1 + 3 + 4), con una GPU Adreno 720. Tra le altre caratteristiche di questo smartphone vi sono 12 GB di RAM e, dal punto di vista software, Android 14.

Il medesimo device con numero modello 2QDA100 è stato anche certificato dal Bluetooth SIG, dal cui database risulta che potrà contare sulla connettività Bluetooth 5.3.

Proprio tale ultima certificazione sembra suggerire che il lancio ufficiale dello smartphone possa essere piuttosto vicino.

Resta da capire se HTC U24 Pro verrà commercializzato a livello globale o soltanto in alcuni mercati selezionati e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare (aspetto quest’ultimo di fondamentale importanza per un suo eventuale successo).