Due delle app dell’ecosistema di Google, come Meet e Drive, sono state aggiornate introducendo diverse novità molto interessanti. Scopriamo più da vicino cosa prevedono questi due update.

Aggiornamento Google Meet: Material 3 e supporto ai componenti aggiuntivi

Nell’ottica di miglioramento e modernizzazione dell’esperienza delle chiamate sono stati previsti diversi aggiornamenti per Google Meet su Android. In attesa di nuovi update previsti per il prossimo anno l’ultima release rende disponibili i controlli durante le chiamate nella parte inferiore della schermata, l’introduzione di Meet in Google Documenti e Google Presentazioni e la visualizzazione dei live streaming. Sono state previste anche delle modifiche grafiche con l’utilizzo di forme dinamiche per segnalare quando l’audio è disattivato e di nuovi colori per rendere il pulsante di chiusura delle chiamate più vivace.

L’app Android prevede anche il supporto ai componenti aggiuntivi. La funzionalità, disponibile solamente per gli utenti di Google Workspace, prevede il supporto alle app di terze parti come Figma e Kahoot! che sono ora disponibili anche durante le videochiamate offrendo funzionalità integrate come i sondaggi o i questionari tramite domande e risposte.

Aggiornamento Google Drive: arrivano le newsletter dei propri file

Oltre a rappresentare una pratica e sicura piattaforma cloud per l’archiviazione dei proprio file (ma anche per la loro condivisione) ora Google Drive si aggiorna per mantenere alta l’attenzione sui file che non sono stati aperti di recente. La nuova funzione (che è possibile disattivare in qualsiasi momento) prevede l’invio di promemoria nella propria casella email (come fosse una newsletter) con la quale Google Drive informerà gli utenti sullo stato dei propri file. Un report che informerà sullo stato di attività dei propri file (e inattività per sette giorni) e su quelli condivisi che non sono stati ancora visualizzati.

La funzione (il cui rilascio è iniziato il 10 giugno e proseguirà lentamente nelle prossime settimane) potrebbe rivelarsi molto interessante e utile soprattutto in ambito professionale. Per coloro che la considereranno inutile o fastidiosa possono tranquillamente disattivarla accedendo alle Impostazioni di Google Drive, quindi su Notifiche e poi deselezionare l’opzione Drive Digest.