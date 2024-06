Il conto alla rovescia è ormai partito e Samsung Galaxy Watch FE sta per arrivare, così come ci viene confermato da una nuova apparizione in Rete di questo atteso smartwatch.

Stando alle indiscrezioni, il lancio ufficiale del nuovo orologio del colosso coreano sarebbe in programma per la parte finale di questo mese e su Amazon Italia è apparsa una pagina dedicata a tale device, con incluso quello che potrebbe essere il suo prezzo.

Samsung Galaxy Watch FE è apparso su Amazon

La pagina in questione non conteneva immagini di Samsung Galaxy Watch FE, peraltro già circolanti in Rete da diversi giorni ma c’era un’indicazione molto interessante, ossia quello che potrebbe essere il suo prezzo: stando ad essa, infatti, il nuovo smartwatch del colosso coreano dovrebbe essere venduto a 199 euro, quantomeno nella versione con cassa da 40 mm e senza SIM.

Inoltre, sempre nella pagina di Amazon è presente un’altra indicazione molto importante, ossia quella che dovrebbe essere la data di lancio dello smartwatch, il 24 giugno 2024.

Ed ancora, Samsung Galaxy Watch FE dovrebbe essere disponibile in almeno tre colorazioni, ossia Black, Silver e Pink Gold.

Tra le altre informazioni che la pagina di Amazon ci permette di scoprire vi sono le dimensioni pari a 40 x 10 x 39 mm e il peso di 26,6 grammi.

Ricordiamo che, stando alle indiscrezioni che si sono susseguite sino a questo momento, tra le principali caratteristiche di Samsung Galaxy Watch FE vi dovrebbero essere un display Super AMOLED da 1,2 pollici con risoluzione 396 x 396 pixel, un processore Samsung Exynos W920, 1,5 GB di RAM, 16 GB di memoria interna, le connettività WiFi 802.11 a/b/g/n dual band, Bluetooth 5.0, GPS e NFC, una batteria da 247 mAh, una scocca resistente all’acqua con certificazioni IP68 e MIL-STD-810H, Wear OS 4 con One UI 5.0 Watch. Staremo a vedere.