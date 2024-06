Questa settimana Samsung ha pubblicato i dettagli della patch di sicurezza di Giugno 2024 per tutti gli smartphone e tablet della serie Galaxy. Dalla lista dei dispositivi idonei a ricevere gli aggiornamenti di sicurezza sono stati rimossi alcuni dispositivi, tra cui avevamo precedentemente annunciato il Samsung Galaxy A41.

Niente più aggiornamenti per Galaxy A51 5G, A41 e M01

Tutti e tre gli smartphone sono stati lanciati tra i mesi di Marzo e Giugno del 2020 con Android 10, e sono stati tenuti aggiornati regolarmente per quattro anni. Infatti il Galaxy A51 5G ha ricevuto tre major release del sistema operativo Android, al contrario invece del Galaxy A41 e del Galaxy M01 che hanno ricevuto soltanto due aggiornamenti passando da Android 10 ad Android 12.

Ecco quindi che da questo mese in poi, Samsung non rilascerà più aggiornamenti di sicurezza per i seguenti modelli:

Galaxy A51 5G

Galaxy A41

Galaxy M01

I dispositivi scomparsi dall’elenco degli idonei agli aggiornamenti di sicurezza, potrebbero comunque ricevere altri aggiornamenti eventualmente venissero scoperte vulnerabilità critiche, ma generalmente questo non accade spesso e quindi è molto probabile che questi dispositivi rimangano per sempre con la loro versione software attuale.

Per chi dà comunque priorità alla sicurezza, il non ricevere più aggiornamenti potrebbe far riflettere un po’, soprattutto per chi tiene alla sicurezza. Nella stessa fascia è possibile considerare come alternativa a questi tre dispositivi il Samsung Galaxy A55 5G o Samsung Galaxy A35.