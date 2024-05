Dopo essere stati relegati a prodotti di nicchia per molto tempo, con i produttori che fornivano soluzioni tecniche di fascia bassa, i dispositivi di tipo rugged sono riusciti a crearsi un’ampia fetta di mercato grazie anche a soluzioni sempre più evolute. Uno dei brand che ha maggiormente creduto e investito in questo mercato è indubbiamente OUKITEL, che di recente ha lanciato due prodotti particolarmente interessanti.

Parliamo del tablet OUKITEL RT8 (qui trovate la nostra recensione completa) e del rugged phone OUKITEL WP33 PRO, uno dei dispositivi più particolari che ci sia capitato di provare negli ultimi anni (qui potete leggere la nostra recensione completa). In questi giorni entrambi i dispositivi sono in promozione speciale, con uno sconto aggiuntivo rispetto al prezzo standard, ottenibile utilizzando il coupon che trovate a fine pagina.

Prima però facciamo un rapido riepilogo di quello che offrono i due dispositivi, ideali per chi cerca un prodotto in grado di resistere ai maltrattamenti e all’utilizzo in ambienti particolarmente impegnativi. Entrambi sono dotati di numerose certificazioni che ne garantiscono la resistenza ad acqua e polvere oltre che alle cadute più rovinose.

OUKITEL RT8

I tablet rugged non sono ancora così diffusi come gli smartphone, e questo OUKITEL RT8 è un dispositivo davvero coi fiocchi, sia dal punto di vista delle prestazioni, un aspetto che non va certo sottovalutato, sia da quello dell’autonomia, molto importante soprattutto per chi lavora all’aperto o in quei luoghi dove la ricarica quotidiana non è sempre facile.

Ottimo lo schermo, un pannello 2K da ben 11 pollici, con certificazione TÜV SÜD per la protezione degli occhi, grazie a una ridotta emissione di luce blu, con una luminosità massima di ben 500 nit, il che significa un’ottima visibilità anche sotto la luce diretta del sole. Il secondo punto di forza è indubbiamente l’autonomia, un fattore decisamente importante in un tablet pensato in particolar modo per il lavoro.

OUKITEL ha scelto una batteria da ben 20.000 mAh, supportata da una ricarica rapida a 33 watt, che garantisce fino a 90 giorni di autonomia in stand-by. Nell’uso pratico questo si traduce in una settimana di autonomia con un utilizzo normale, ma anche spremendolo al massimo è facile raggiungere i cinque giorni, coprendo ad esempio una settimana lavorativa.

E per quanto riguarda il chipset OUKITEL ha scelto un MediaTek Helio G99, il migliore tra i chipset 4G del produttore taiwanese, in grado di garantire prestazioni di tutti rispetto (433.431 punti su AnTuTu) in ogni situazione, dal multitasking (grazie anche agli 6 GB di RAM che possono salire fino a 12 GB grazie alla memoria virtuale) ai videogiochi.

Non male anche il comparto fotografico, composto da un sensore principale da 48 megapixel, molto comodo sul lavoro e un sensore notturno da 20 megapixel, per scattare foto in ambienti bui o in spazi angusti e poco illuminati.

OUKITEL WP33 PRO

Altrettanto interessante è OUKITEL WP33 PRO, un rugged phone do buon livello, a partire dal chipset, un MediaTek Dimensity 6100+, che supera i 400.000 punti su AnTuTu e che, soprattutto, offre la connettività 5G. Uno dei tratti distintivi è il grande speaker posteriore, posizionato in mezzo alle fotocamere.

È dotato di una potenza massima di 5 watt, in grado di raggiungere una pressione sonora di ben 136 decibel. Non siamo di fronte a un sistema Hi-Fi, ma la qualità è comunque soddisfacente, decisamente superiore a quella di un normale smartphone. Non va infine dimenticata la batteria, che in questo caso ha una capacità di ben 22.000 mAh.

New consegue un’autonomia semplicemente straordinaria per questo smartphone. Così come succede per il tablet OUKITEL RT8, anche in questo caso è possibile raggiungere una settimana di autonomia con qualche attenzione, mentre utilizzandolo in maniera più impegnativa si raggiungono tranquillamente i 4/5 giorni.

La promozione

Siamo dunque di fronte a due dispositivi dalle ottime prestazioni, con un’autonomia decisamente superiore alla media e con caratteristiche tecniche che li rendono equiparabili a un medio gamma di qualsiasi altro brand. A seguire potete trovare i link per l’acquisto dei due dispositivi.

Dove acquistarli: Acquista OUKITEL RT8 sullo store ufficiale a 262,2o euro con il codice tuttoandroid (8% di sconto)

(8% di sconto) Acquista OUKITEL WP33 PRO sullo store ufficiale a 288,87 euro con il codice tuttoandroid (8% di sconto)

