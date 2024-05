Samsung Wallet propone in questi giorni un interessante concorso a premi in collaborazione con VISA: effettuando alcuni pagamenti tramite una carta VISA associata a Samsung Pay è possibile provare a vincere un viaggio a Parigi per vivere dal vivo i Giochi Olimpici 2024. Vediamo come funziona l’iniziativa e come partecipare.

Samsung Wallet regala le Olimpiadi con VISA: i premi e come partecipare

Come forse saprete, Samsung è partner globale delle Olimpiadi (ed è probabilmente per questo che il Galaxy Unpacked estivo è stato anticipato), così come VISA, e il concorso a premi proposto in questi giorni riguarda proprio i Giochi in programma dal 26 luglio 2024 a Parigi. L’iniziativa “Puoi vincere i Giochi Olimpici di Parigi 2024, grazie a VISA” è disponibile fino alle 23:59 del 2 giugno 2024 ed è un concorso a premi a cui possono partecipare tutti gli utenti maggiorenni che abbiano associato almeno una carta VISA su Samsung Wallet e Samsung Pay.

Per partecipare all’estrazione di un viaggio per assistere alle Olimpiadi di Parigi 2024 bisogna come prima cosa associare una carta VISA al proprio profilo su Samsung Wallet, e premere su “Partecipa” all’interno dell’applicazione, in modo da poter accettare termini e condizioni e prendere visione dell’informativa privacy. Per prendere parte all’estrazione è necessario effettuare almeno 5 transazioni con Samsung Pay e la carta VISA associata tra il 20 maggio e il 2 giugno 2024: i vincitori, quattro, saranno scelti il 5 giugno 2024 e saranno contattati via email all’indirizzo comunicato (è necessario accettare il premio entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione).

Ma quali sono i premi nel dettaglio? Tutti i pacchetti includono transfer dall’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi all’hotel Novotel Les Halles e viceversa, pernottamento per 2 notti in camera doppia con colazione inclusa, 2 tourist pass di Parigi, 2 Card Paris Visite per utilizzare i trasporti pubblici, VISA concierge in hotel e Staff per eventuale supporto medico e sicurezza, ma si differenziano per le gare a cui si può assistere, per l’aeroporto di partenza e per le date:

2 pacchetti premio A : comprendono 2 biglietti per assistere a una gara di Ciclismo BMX Freestyle e una gara di Beach Volley (biglietti categoria B) che si terranno durante le Olimpiadi, 2 biglietti aerei A/R dall’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma-Fiumicino all’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi ( 29-31 luglio 2024 );

: comprendono 2 biglietti per assistere a una gara di Ciclismo BMX Freestyle e una gara di Beach Volley (biglietti categoria B) che si terranno durante le Olimpiadi, 2 biglietti aerei A/R dall’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma-Fiumicino all’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi ( ); 2 pacchetti premio B: comprendono 2 biglietti per assistere a una gara di Beach Volley e a una gara di Ginnastica Artistica (biglietti categoria B) che si terranno durante le Olimpiadi, 2 biglietti aerei A/R dall’aeroporto A. Vespucci di Firenze all’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi (27-29 luglio 2024).

Il montepremi complessivo, come indicato da Samsung, è di 38.916,76 euro. Per maggiori informazioni sul concorso a premi potete recarvi qui. L’app Samsung Wallet è disponibile sia sul Google Play Store, seguendo il badge qui sotto, sia sul Galaxy Store (a questo link). Vi sentite fortunati?