Si prospetta un autunno piuttosto caldo per il settore mobile, in quanto ad ottobre dovrebbero essere lanciate le due prossime CPU di punta di Qualcomm e MediaTek, ossia Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 e MediaTek Dimensity 9400, destinate ad animare gli smartphone più interessanti che saranno lanciati nei successivi dodici mesi.

Nelle scorse ore il popolare leaker Digital Chat Station ha pubblicato sul social Weibo un post con cui si è lanciato in alcune previsioni sugli smartphone che potrebbero fare debuttare sul mercato tali processori.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 e MediaTek Dimensity 9400 in arrivo a fine anno

A dire del leaker, ad ottobre diversi smartphone top di gamma potrebbero essere lanciati con le nuove generazioni delle CPU di Qualcomm e MediaTek e con display con risoluzione 1.5K. Inoltre, sempre secondo Digital Chat Station, tali smartphone non dovrebbero avere dimensioni particolarmente grandi e ciò suggerisce che potrebbe trattarsi dei modelli “base”.

Almeno uno di questi smartphone dovrebbe essere animato da Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 e il principale indiziato è Xiaomi 15 (che dovrebbe essere accompagnato da una variante Pro) mentre almeno due dovrebbero essere quelli con MediaTek Dimensity 9400, ossia Vivo X200 e OPPO Find X8.

Sempre secondo il leaker, sia Vivo X200 che OPPO Find X8 dovrebbero poter contare su un teleobiettivo periscopico, assente invece su Xiaomi 15.

Ad ottobre potrebbe essere lanciato anche Vivo X200 Pro (sempre con un processore MediaTek Dimensity 9400) mentre non è chiaro se OPPO Find X8 Ultra richiederà qualche settimana in più di attesa (soprattutto nel caso in cui il produttore dovesse decidere di dotarlo di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4).

Tra gli altri smartphone in arrivo sul mercato entro la fine del 2024 con a bordo un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2024 vi dovrebbero essere OnePlus 13 Pro, la serie iQOO 13, Redmi K80 Pro e Realme GT 6 Pro. Staremo a vedere.