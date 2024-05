Kena Mobile sta nuovamente proponendo ad alcuni ex clienti la possibilità di tornare a questo operatore attivando un’offerta vantaggiosa: stiamo parlando di Kena 5,99 200GB Limited Edition.

Si tratta di una soluzione dedicata a chi è alla ricerca di un piano tariffario all inclusive, ossia che mette a disposizione degli utenti chiamate, SMS e traffico dati, in modo da poter affrontare le normali attività quotidiane senza pensieri.

Kena Mobile pensa agli ex clienti con un’interessante offerta

L’operatore telefonico virtuale sta informando gli ex clienti selezionati di questa opportunità attraverso un apposito SMS:

Torna in KENA a soli 5,99E al mese con 200 giga, minuti illimitati e 200 SMS. Attivazione e SIM GRATIS. Vai su kena.ly/tornainkena e inserisci il codice univoco […]. Offerta valida fino al 02/06/2024

In pratica, Kena 5,99 200GB Limited Edition mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS e 200 Giga di traffico dati con copertura 4G (con velocità fino a 60 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload), il tutto al prezzo di 5,99 euro al mese. Inoltre, fino al 30 giugno se si decide di attivare il servizio di Ricarica Automatica è possibile ottenere ulteriori 100 Giga di traffico dati, arrivando così in tutto a 300 Giga.

Per quanto riguarda il roaming nei Paesi membri dell’Unione Europea, per le chiamate e gli SMS si applicano le medesime condizioni valevoli per il territorio nazionale mentre per il traffico dati il limite mensile è pari a 6,5 Giga.

Sebbene nel messaggio sopra riportato il termine per aderire all’offerta sia il 2 giugno 2024, Kena Mobile potrebbe applicare anche ulteriori tempistiche per altri utenti. Per sottoscrivere questa offerta, gli ex clienti selezionati possono cliccare sul link presente nell’SMS e selezionare la voce “acquista online”.

