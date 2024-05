Torniamo a trattare un argomento decisamente poco piacevole, ovvero le rimodulazioni messe in atto dagli operatori telefonici; oggi tocca a WINDTRE che nelle ultime ore ha iniziato a inviare una comunicazione tramite SMS a tutti i clienti coinvolti. Sul sito ufficiale dell’operatore, alla sezione WINDTRE informa, l’azienda ha pubblicato un’apposita informativa contenente tutti i dettagli del caso; fortunatamente gli utenti coinvolti possono comunque rifiutare l’aumento proposto dall’operatore esercitando il diritto di recesso, oppure utilizzando il comando OPTIN per avere un’offerta Plus alternativa. Vediamo insieme i dettagli.

Nuova rimodulazione WINDTRE, aumentano il prezzo e i Giga a partire da luglio

“WINDTRE investe di continuo nel miglioramento della propria Rete con l’obiettivo di offrire ai clienti una connessione sempre più affidabile e veloce. Per questa ragione e per esigenze di mercato, alcune offerte saranno modificate come segue”. Inizia così il comunicato dell’azienda, con l’ormai classica spiegazione a cui siamo tristemente abituati; l’operatore non specifica nel dettaglio quali offerte saranno coinvolte dalla rimodulazione in questione, ma sottolinea come tutti gli utenti interessati riceveranno un’apposita comunicazione tramite SMS a partire dalla giornata odierna.

Per quel che concerne il lato economico, la rimodulazione di cui parliamo oggi prevede un aumento di 2 euro al mese del costo dell’offerta, aumento che entrerà in vigore a partire dal rinnovo successivo al 9 luglio 2024, l’operatore offre contestualmente alcuni vantaggi, nello specifico un incremento del contenuto di GIGA, da un minimo di 30 GIGA fino a GIGA Illimitati alla massima velocità disponibile con la Rete (questi saranno disponibili progressivamente a partire dal 10 giugno 2024).

WINDTRE offre ai propri utenti la possibilità di optare per un’alternativa, i clienti coinvolti dalla rimodulazione avranno infatti facoltà di scegliere un’offerta Plus con i propri attuali costi e contenuti, ma con un’integrazione di contenuto per il disturbo arrecato e senza alcun costo aggiuntivo; i dettagli dell’integrazione sono riportati all’interno dell’SMS informativo e variano a seconda dell’offerta, può trattarsi di un GIGA o di 50 SMS in più al mese dal 2 agosto 2024. Per gli utenti interessati a percorrere questa strada ed evitare di conseguenza l’aumento paventato di 2 euro al mese, è necessario inviare il testo OPTIN con SMS gratuito al numero 40400 entro la data indicata nel messaggio SMS ricevuto.

Per tutti gli utenti non intenzionati ad accettare le modifiche proposte dall’operatore, è possibile avvalersi del diritto di recesso dai servizi WINDTRE senza penali né costi di disattivazione entro 60 giorni dalla comunicazione via SMS, come previsto dall’art. 98-septies decies, comma 5 del Codice europeo delle Comunicazioni elettroniche (ex art. 70, comma 4 del D. Lgs. 259/03); nello specifico, elenchiamo di seguito le modalità con cui i clienti possono esercitare il diritto di recesso, inviando una comunicazione con causale: “modifica delle condizioni contrattuali” attraverso uno dei seguenti canali: