Sky Italia continua a promuovere la sua nuova offerta di telefonia mobile, Sky Mobile powered by Fastweb, che proprio in questi giorni si arricchisce delle eSIM.

Ricordiamo che per eSIM si intende un determinato chip incorporato nel dispositivo (come smartphone, smartwatch e altri prodotti simili) che ha come obiettivo quello di sostituire le SIM tradizionali: una volta abilitata via software, infatti, consente di avere una vera e propria SIM virtuale, semplificando alcune operazioni, come ad esempio il passaggio da un gestore telefonico ad un altro.

Sky Mobile powered by Fastweb lancia le sue eSIM

Sul suo sito ufficiale Sky Mobile powered by Fastweb ha pubblicato un apposito annuncio per avvisare gli utenti che se lo desiderano possono procedere all’acquisto di una eSIM:

eSIM. Pronto per la nuova SIM digitale? Ti permette di attivare l’offerta Sky Mobile powered by Fastweb anche senza una SIM fisica, elimina la plastica e moltiplica i vantaggi.

L’operatore telefonico ha anche pubblicato un documento con l’elenco di tutti i punti vendita fisici, suddivisi per regione, ove gli utenti interessati hanno la possibilità di acquistare la eSIM (lo trovate seguendo questo link).

Sky Mobile precisa che gli utenti devono prima assicurarsi di avere un dispositivo compatibile, aggiungendo che attivare la eSIM è facile e veloce: dopo avere sottoscritto l’offerta, sarà sufficiente scansionare con la fotocamera del proprio dispositivo il QR Code che si trova sul voucher fornito presso il negozio Sky e seguire le istruzioni per attivare il profilo della eSIM direttamente dalle impostazioni del dispositivo.

Per ulteriori informazioni sulle eSIM di Sky Mobile, la loro attivazione o la risoluzione di eventuali problemi vi rimandiamo alla pagina dedicata.

Potete trovare tutte le offerte di questo operatore telefonico nel nostro articolo dedicato.