Dopo il debutto in Cina, nel 2022 OnePlus Ace Pro è stato lanciato anche livello globale come OnePlus 10T, mentre lo scorso anno l’azienda ha proposto in Cina OnePlus Ace 2 Pro, ma da noi non è arrivato alcun OnePlus 11T.

Ora sono trapelati alcuni dettagli chiave riguardanti lo smartphone OnePlus Ace 3 Pro che potrebbe raggiungere anche i mercati internazionali come OnePlus 12T.

OnePlus Ace 3 Pro avrebbe una tripla fotocamera da 50 MP + 8 MP + 2 MP

Secondo quanto affermato dal noto informatore Digital Chat Station, OnePlus Ace 3 Pro dovrebbe sfoggiare un display OLED LTPO da 6,78 pollici con risoluzione 1,5K.

Il comparto fotografico sarebbe composto da una configurazione da 50 MP + 8 MP + 2 MP, mentre frontalmente sarebbe presente un obiettivo da 16 MP alloggiato nel foro praticato nel display.

Il cuore di questo smartphone OnePlus sarebbe il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, inoltre il leaker menziona una batteria capiente con supporto per la ricarica rapida cablata da 100 W. Precedenti indiscrezioni suggeriscono una batteria da 5.940 mAh, probabilmente elencata come 6.100 mAh.

Le specifiche riportate oggi sono coerenti con quanto riferito il mese scorso, incluso il presunto display prodotto da BOE con frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Questo smartphone Android è ormai prossimo al lancio in Cina, ma ancora non sappiamo se lascerà il paese del dragone.