HONOR 200 Lite 5G ha fatto il suo debutto solo da qualche giorno, e quest’oggi prende il via una nuova promozione che consente di acquistarlo in sconto sul sito ufficiale, in bundle con il caricabatterie. L’offerta è disponibile da oggi, 17 maggio 2024, e continuerà solo per qualche giorno.

HONOR 200 Lite in offerta con coupon e caricabatterie in bundle

HONOR 200 Lite è stato lanciato sul mercato italiano una decina di giorni fa per competere nell’agguerritissima fascia media di mercato: il nuovo smartphone Android vuol dire la sua grazie all’ampio display AMOLED da 6,7 pollici, affiancato da generose memorie (8 GB di RAM e 256 GB di storage) e da un totale di quattro fotocamere.

A bordo c’è una tripla fotocamera posteriore guidata dal sensore principale da 108 MP e completata da un sensore ultra-grandangolare e per la profondità di campo da 5 MP e da un sensore macro da 2 MP (per gli scatti ravvicinati); frontalmente c’è una fotocamera da 50 MP integrata tramite un vistoso foro ovale in stile “Dynamic Island”, che HONOR chiama Magic Capsule. Il cuore è firmato MediaTek, con SoC Dimensity 6080, mentre la batteria arriva a 4500 mAh con ricarica rapida da 35 W (con cavo).

HONOR 200 Lite è arrivato in Italia al prezzo consigliato di 329,90 euro, ma la proposta di lancio di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa risulta terminata: fino al 31 maggio 2024 potete comunque utilizzare il nuovo coupon A200LITE per ottenere uno sconto di 30 euro. Se avete bisogno del caricabatterie, potete aggiungere 1,90 euro per avere in bundle l’HONOR SuperCharge Power Adapter da 66 W, spendendo in tutto 301,90 euro. Ancora disponibile la promozione riguardante il Trade-in, con la quale potete ottenere 20 euro di bonus sull’usato da dare in permuta. La proposta riguarda tutte e tre le colorazioni a disposizione sul sito ufficiale HONOR, ossia Cyan Lake, Midnight Black e l’esclusiva Starry Blue.

Acquista HONOR 200 Lite in offerta