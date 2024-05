Mancano solo poche ore al lancio di Sony Xperia 1 VI, ma grazie alle anticipazioni spuntate oggi lo smartphone Android è quasi come se fosse ufficiale. Sono trapelate diverse specifiche tecniche, ma anche funzionalità e immagini con le varie colorazioni. Andiamo a scoprire tutto quello che sappiamo sul prossimo flagship della casa nipponica.

Sony Xperia 1 VI vuole fare la voce grossa tra i flagship: tutti i dettagli trapelati

Un’intervista pubblicata troppo presto per errore (poi rimossa e recuperata via GSMArena) e un insider ci permettono di scoprire quasi tutto su Sony Xperia 1 VI, uno smartphone che andrà presto a piazzarsi sulla fascia alta del produttore nipponico.

Esattamente come anticipato dai precedenti rumor, lo smartphone Android abbandonerà il formato “allungato” 21:9 che ha caratterizzato diversi modelli della casa e offrirà uno schermo 19,5:9: a bordo avremo un display LTPO con refresh rate variabile da 1 a 120 Hz, risoluzione Full-HD+, touch sampling rate di 240 Hz e una tecnologia ereditata dall’apprezzata TV “BRAVIA 9”; grazie anche alla funzione Sunlight Vision, il pannello dovrebbe risultare il più luminoso di sempre per quanto concerne la gamma Xperia.

Curato pure il comparto audio, con Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless, LDAC, 360° Reality Audio, Snapdragon Sound, DSEE Ultimate, Bluetooth LE Audio, rinnovati speaker stereo e persino con la porta per il jack audio da 3,5 mm, davvero difficile da trovare su questa fascia.

Il cuore di Xperia 1 VI sarà il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3: per una migliore dispersione del calore, soprattutto durante il gaming, quest’ultimo potrà contare su un’apposita camera di vapore; a tal proposito, saranno presenti le funzioni Game Enhancer e FPS Optimiser, pensate per migliorare l’esperienza di gioco generale in compagnia del touch sampling rate a 240 Hz e a una funzione per regolare i dettagli delle immagini nelle aree più buie del gioco.

A quanto pare, uno dei punti su cui si è concentrata maggiormente Sony è il comparto fotografico. In base a quanto vediamo, il nuovo smartphone offrirà un sensore principale da 48 MP con lunghezza focale variabile da 24 a 48 mm, che consentirà riprese e scatti versatili, un obiettivo ultra-grandangolare da 16 mm per paesaggi e foto ad ampio raggio e un teleobiettivo unico; Xperia 1 VI sarà infatti il primo smartphone a disporre di un teleobiettivo zoom con gamma di 85-170 mm, combinato con funzionalità macro e di intelligenza artificiale. Vengono poi riportati 399 punti AF, S-Cinetone for mobile, Creative Look, una sfocatura che riproduce gli effetti di un obiettivo a lente singola, Real-time Eye AF per il tracciamento continuo durante la ripresa di ritratti in movimento, e la tecnologia Human Pose Estimation.

Lato video, lo smartphone sarà in grado di registrare fino alla risoluzione 4K a 120 fps, e sarà disponibile una nuova app Video Creator, che andrà ad affiancare una nuova app unica che includerà Photography Pro, Videography Pro e Cinema Pro.

Viene inoltre indicata un’ampia batteria da 5000 mAh, pubblicizzata per un’autonomia di due giorni e con una lenta usura nel tempo; non mancherà la compatibilità con la ricarica wireless, ma non ci sono per ora informazioni sulla velocità di ricarica con cavo. Presente pure la certificazione IP65/68 contro acqua e polvere. Capitolo dimensioni, sappiamo che lo smartphone avrà uno spessore di 8,2 mm e un peso di 192 g.

Come anticipato, sono trapelate nuove immagini che ci mostrano le quattro colorazioni con le quali dovrebbe essere commercializzato Sony Xperia 1 VI. Al fianco di due varianti scure, abbiamo una versione argento/bianco e un’intrigante colorazione rossa, che siamo sicuri in tanti apprezzeranno. Quest’ultima potrebbe risultare l’unica aggiunta cromatica rispetto alla precedente generazione, commercializzata per l’appunto nelle versioni nero, argento platino e verde kaki.

Sony Xperia 1 VI sarà presentato domani, 15 maggio 2024, in compagnia di Sony Xperia 10 VI, anche se ormai sembrano essere pochi i dettagli ancora da scoprire. Quanto state aspettando il nuovo smartphone Android del produttore?

In copertina Sony Xperia 1 V