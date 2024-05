Samsung Galaxy Watch4 torna in offerta su Amazon e a un prezzo davvero interessante nella versione Bluetooth da 40 mm. Lo smartwatch è disponibile a una delle cifre migliori raggiunte sul noto sito, sia nella variante Nera sia in quella Oro rosa. Vediamo come approfittarne subito.

Samsung Galaxy Watch4 torna in offerta su Amazon

Samsung Galaxy Watch4 torna in offerta nella versione più compatta, quella con cassa da 40 mm che risulta più adatta ai polsi non troppo grandi e a chi desidera un orologio non troppo invadente. Lo smartwatch con sistema operativo Wear OS mette a disposizione uno schermo rotondo da 1,2 pollici con tecnologia Super AMOLED a risoluzione 450 x 450, affiancato dal SoC Exynos W920 a 5 nm, da 1,5 GB di RAM e da 16 GB di memoria interna. Il display è leggermente più piccolo della variante da 44 mm, e anche la batteria cala, scendendo a 247 mAh.

Per il resto abbiamo l’interfaccia One UI Watch e la possibilità di sfruttare tante funzionalità e servizi, come Samsung Pay, SmartThings e Samsung Health, compatibile con più di 100 diverse attività fisiche. La cassa da 40 mm è in alluminio.

Galaxy Watch4 dispone di un sensore BioActive che utilizza un chip singolo per gestire l’Analisi Ottica della frequenza cardiaca, l’Analisi Elettrica del Cuore e dell’Impedenza Bioelettrica, che consentono di monitorare pressione sanguigna, rilevare fibrillazione atriale irregolare, misurare livelli di ossigeno nel sangue e calcolare la composizione corporea (può catturare 2400 valori in 15 secondi).

Samsung Galaxy Watch4 è in offerta su Amazon in versione Bluetooth da 40 mm al prezzo di 99 euro, con spedizione inclusa (venduto e spedito da Amazon). Niente male rispetto al listino di lancio di 269 euro, no? Per approfittarne non dovete fare altro che seguire uno dei link qui in basso, optando per la colorazione che più vi aggrada. Potete optare per il pagamento in un’unica soluzione, oppure per le cinque rate mensili. Se siete abbonati Amazon Prime potete anche riceverlo in un giorno.

Acquista Samsung Galaxy Watch4 40 mm in offerta (Nero)

Acquista Samsung Galaxy Watch4 40 mm in offerta (Oro rosa)

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy Watch4 (Classic)