OPPO lancia una promozione esclusiva pensata per celebrare la Festa della Mamma: l’iniziativa è disponibile su OPPO Store fino al 12 maggio 2024 e offre un’ampia selezione di prodotti pensati per le mamme, ma non solo. Scopriamo insieme gli sconti su smartphone, tablet Android, cuffie e altri dispositivi a marchio OPPO e OnePlus.

Su OPPO Store sono disponibili tante offerte per la Festa della Mamma

Le offerte OPPO Store per la Festa della Mamma sono valide fino a domenica e coinvolgono una serie di prodotti a marchio OPPO e OnePlus. Tra i protagonisti ci sono naturalmente gli smartphone Android, con dispositivi come OPPO Reno10 5G: quest’ultimo viene proposto singolarmente a 339,99 euro o in bundle con una cover al prezzo aggiuntivo di 1 euro, e costituisce il regalo giusto per le mamme attente alle performance fotografiche. In promozione anche uno degli ultimi arrivati, ossia OPPO Reno11 F 5G, disponibile in sconto a 299,99 euro se acquistato singolarmente, oppure a 29,99 euro in più in bundle con il caricabatterie SUPERVOOC da 100 W DUAL Port (valore di 59,99 euro).

Le mamme che necessitano di un alleato per la produttività e l’intrattenimento potrebbero apprezzare OPPO Pad Air, un tablet Android con schermo da 10,36 pollici disponibile in queste ore in sconto a partire da 149,99 euro; aggiungendo 1 euro è possibile portarsi a casa la Smart Case, l’ideale per proteggere il dispositivo nell’uso di tutti i giorni. Chi vuole spingersi oltre può optare per OPPO Pad 2, acquistabile in offerta a 579,99 euro oppure a 599,99 euro in bundle con Smart Touchpad Keyboard e OPPO Pencil.

Tra le cuffie spiccano in offerta le OPPO Enco Air3, un modello che secondo l’azienda coniuga performance e comfort e che risulta il compagno ideale per affrontare in serenità non solo le chiamate di lavoro, ma anche per ascoltare i propri brani preferiti nei momenti di relax; sono in promozione a 49,99 euro. 10 euro meno per OPPO Enco Air3i, che mantengono la cancellazione del rumore AI a un prezzo ancora più basso.

Le offerte OPPO per la Festa della Mamma non sono finite qui, ovviamente. Fino a domenica 12 maggio 2024 su OPPO Store sono disponibili tante altre proposte, che coinvolgono anche alcuni modelli firmati OnePlus; tra gli sconti possiamo segnalarvi:

Vi segnaliamo anche la “svendita” di cover OPPO X QEEBOO per Find N2 Flip, con diverse colorazioni in sconto a 4,99 euro anziché 59,99 euro. Per scoprire tutte le altre offerte OPPO a disposizione in questi giorni sul sito potete seguire il link qui sotto.

