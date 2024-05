Il team degli sviluppatori di Google dedicati ad Android non lavora soltanto all’introduzione di nuove funzionalità che possano garantire agli utenti un’esperienza sempre più ricca ma anche ad un costante miglioramento dell’interfaccia, in modo che possa essere via via più moderna e accattivante.

Quest’ultimo obiettivo passa per una costante serie di più o meno grandi modifiche gafiche, il tutto entro i confini del Material Design, lo stile scelto dal colosso di Mountain View per rendere il suo sistema operativo mobile riconoscibile e coerente.

Una novità grafica in arrivo su Android

Con le ultime due versioni di Android è andato evolvendo anche il Material Design e i suoi elementi piano piano sono “usciti” dalle applicazioni di sistema per andare a caratterizzare anche quelle di terze parti, con un risultato decisamente accattivante e coerente per chi ha deciso di usare questo OS.

Uno degli elementi più importanti nell’esperienza quotidiana di utilizzo è rappresentato dalla barra di avanzamento e nelle scorse ore il popolare leaker Dylan Roussel su X ha reso noto che è in arrivo un’importante novità, fornendocene una sorta di anteprima.

The next version of Material Components for Android will support wavy progress indicators. Can’t wait! pic.twitter.com/zcOxHZE6lJ — Dylan Roussel (@evowizz) May 9, 2024

A dire di Roussel, questo nuovo tipo di barre dovrebbe essere incluso nella prossima versione di Material Components for Android e dovrebbe consentire agli sviluppatori di app di terze parti di adattare tale elemento alle rispettive esigenze (potrebbe essere usato per esempio per l’effetto che viene mostrato quando si attende il caricamento di un contenuto).

Al momento non è chiaro quando tale novità potrebbe essere effettivamente implementata ma la settimana prossima è in programma l’edizione 2024 di Google I/O e il team di sviluppatori del colosso di Mountain View potrebbe sfruttare questo appuntamento per fornirci qualche anticipazione al riguardo.