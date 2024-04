Nel corso degli ultimi anni Google ha realizzato numerosi animali e modelli tridimensionali che possono essere visualizzati attraverso la realtà aumentata. Di recente, però, l’azienda ha rimosso la maggior parte dei suoi animali e modelli da Search (Ricerca).

Quali animali e modelli si potevano visualizzare su Google Search

Nel 2019, Google ha introdotto la possibilità per gli utenti di visualizzare tridimensionalmente animali e modelli vari. Utilizzando sia iOS che Android, infatti, era possibile visualizzare queste immagini non solo in formato 3D, ma anche con l’ausilio della realtà aumentata, attraverso cui gli utenti potevano tranquillamente visualizzare, per esempio, diverse immagini di animali a grandezza naturale.

Con il passare degli anni, l’azienda ha progressivamente implementato il numero degli animali e dei modelli visualizzabili, fino ad arrivare alla visualizzazione virtuale di 100 animali differenti; diversi dinosauri; alcuni modelli educativi di pianeti; luoghi; modelli di anatomia umana; parti della cellula e molto altro ancora. In aggiunta, agli utenti è stata anche garantita la possibilità di visualizzare in anteprima dei modelli di automobili.

Quali modelli sono rimasti

All’improvviso, molti dei modelli tridimensionali di Google sono semplicemente scomparsi. Inoltre, a quanto pare, sembra che gli animali e gli oggetti 3D visualizzabili su Google Search siano stati ancora più ridotti di quanto emerge dall’elenco ufficiale di modelli 3D presenti nella pagina di supporto ufficiale di Google. Tra gli animali ancora visualizzabili ci sono:

Capra alpina.

Pitone reale.

Calabrone.

Varie razze di gatti (Bengala, Maine Coon, Gatto delle Foreste Norvegesi, Ragdoll, Scottish Fold, Siamese).

Diverse razze di cani (Bulldog francese, Carlino e Shiba).

Asino.

Coniglietto di Pasqua.

Squalo Bianco.

Criceto.

Varie tipologie di insetti (Lucanidi, Cicala Marrone, Coccinella, Rosalia batesi, Farfalla a coda di rondine e Morfo, Calabrone).

Uccello Kookaburra.

Pappagallo Ara.

Tigre.

Quokka.

Gli utenti hanno, in aggiunta, ancora la possibilità di visualizzare alcuni animali mitologici, come draghi e unicorni. Inoltre, è ancora possibile visualizzare alcuni luoghi come la Grotta Chauvet (uno dei più noti siti preistorici in Europa) e i videogiochi Taiko no Tatsujin e Pac-Man. Per quanto riguarda i vari modelli didattici di cellule e sistemi corporei, invece, la gran parte di essi sono ancora disponibili, sebbene le varie parti del corpo umano siano state rimosse dalla raccolta di modelli 3D di Google Search. Tuttavia, molte sezioni del corpo umano sono ora mostrate come diagrammi interattivi su Search. Tra i vari diagrammi interattivi disponibili vi sono sistemi anatomici, strutture cellulari, modelli chimici, biologici e fisici.

Google non ha chiarito la motivazione per cui ha deciso di rimuovere molti dei suoi modelli 3D. È però possibile ipotizzare che tale decisione sia dovuta ai continui cambiamenti di Google Search voluti dall’azienda.