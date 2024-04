Truecaller è una delle applicazioni più utilizzate e apprezzate dagli utenti Android, con oltre un miliardo di download e oltre 20 milioni di recensioni sul PlayStore (con un punteggio medio di 4,4 su 5). L’app include tante funzioni per le gestione di chiamate e SMS e, soprattutto, per il contrasto allo spam e alle chiamate indesiderate dai call center.

Di recente, inoltre, l’app ha lanciato nuove funzionalità a base di intelligenza artificiale per rendere il contrasto allo spam ancora più efficace. Ad arricchire le funzionalità dell’app arriva oggi un servizio aggiuntivo: Trucaller for Web. Si tratta di un’esclusiva per Android, per ora non disponibile su iPhone. Vediamo come funziona:

Truecaller for Web è disponibile per gli utenti Android

A disposizione degli utenti Android c’è ora la nuova web app di Truecaller che consente di accedere dal proprio computer o dal notebook, utilizzando un browser web, a svariate funzioni dell’app Truecaller per smartphone oltre che al registro degli SMS, con la possibilità anche di utilizzare l’applicazione web per inviare messaggi.

L’interfaccia include tre diverse categorie (Inbox, Promotions, Spam), con la possibilità di accedere al proprio profilo, in basso a destra, e di ricevere notifiche sul computer da Truecaller (è necessario autorizzare la web app a inviare notifiche tramite il browser desktop per attivare questa funzione).

Si tratta, quindi, di una vera e propria estensione di Truecaller che consente di incrementare, ulterioremente, le potenzialità dell’applicazione. Anche solo per la gestione dei messaggi, infatti, la web app messa a disposizione da Truecaller si mostra precisa e funzionale.

Per accedere a Trucaller for Web è necessario aprire l’app sul proprio smartphone Android e premere su Messaggi. A questo punto, bisogna premere sui tre puntini in alto a destra e, quindi, scegliere Messaggi per il web > Link a device.

A questo punto, è necessario aprire il browser sul computer e digitare l’indirizzo web.truecaller.com. L’abbinamento tra il browser web e l’app avviene in modo molto simile alla procedura da seguire per utilizzare servizi come WhatsApp. È necessario inquadrare il QR Code per accoppiare lo smartphone e il telefono.

I dispositivi collegati (i vari computer su cui è stato attivato Truecaller for Web) potranno essere gestiti direttamente dall’app di Truecaller, nella sezione Messaggi, con la possibilità di disconnettere un determinato dispositivo in qualsiasi momento.

Per il momento, Truecaller fow Web è un’esclusiva per gli utenti Android e non ci sono informazioni in merito a un rilascio su iPhone. La web app è utilizzabile con qualsiasi browser web (non c’è, però, un elenco ufficiale di browser supportati sul sito di Truecaller). Il servizio può essere utilizzato, in ogni caso, sia su computer Windows che su Chromebook o su Mac.