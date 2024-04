Tra le varie offerte proposte da TIM ad alcuni ex clienti selezionati passati ad altri operatori telefonici per provare a convincerli a ritornare vi è anche xTe Silver Star.

Si tratta di una quelle offerte pensate da TIM per gli utenti che sono alla ricerca di una soluzione all inclusive, ossia che comprenda non solo le chiamate e gli SMS ma anche un cospicuo pacchetto di traffico dati, in modo da poter usufruire dei vari servizi Web senza preoccupazioni.

TIM propone xTe Silver Star ad alcuni suoi ex clienti

In particolare, l’offerta TIM xTe Silver Star mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e Giga illimitati di traffico dati fino al 5G (con una velocità massima pari a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload), con la possibilità di usare 18 Giga in roaming nei Paesi membri dell’Unione Europea, il tutto con un canone di 16,99 euro al mese e senza costi di attivazione da sostenere.

Questo è il testo degli SMS con i quali TIM sta proponendo la nuova offerta:

Benvenuta Primavera! Scopri xTE Silver Star, Giga Illimitati in 5G, Minuti illimitati e 200 SMS a 16,99E al mese, senza costi di attivazione. Attiva, verificando prima condizioni, copertura e apparati abilitati al 5G su on.tim.it/silver o rispondendo SI a questo SMS. Traffico illimitato soggetto ad uso lecito e corretto.

Trattandosi di un’offerta ad personam, peraltro disponibile già da alcune settimane, potrebbe essere proposta anche attraverso altri canali di vendita, come ad esempio il Servizio Clienti, l’Area Fai Da Te del sito ufficiale, gli store fisici dell’operatore o attraverso la sua applicazione (la potete scaricare dal Google Play Store seguendo questo link).

Potete trovare tutte le offerte di TIM seguendo questo link.

