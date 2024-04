Samsung presenta un nuovo prodotto dedicato ai bambini, o meglio, un nuovo dispositivo pensato per quei genitori che desiderano far scoprire la tecnologia con maggiore sicurezza ai propri figli. Si chiama Samsung Galaxy Tab A9 Kids Edition ed è una sorta di variante del tablet Android che già conosciamo, che comprende connettività LTE e un bundle dedicato. Scopriamolo insieme.

Samsung Galaxy Tab A9 Kids Edition è ufficiale con un bundle dedicato

Nell’era digitale sono sempre di più i bambini che risultano esposti alla tecnologia fin dalla tenera età. Anche se questa offre numerosi vantaggi educativi, è comunque importante che i genitori possano controllare il tempo trascorso davanti allo schermo e offrire strumenti sicuri e adatti. Proprio per questo Samsung lancia a partire dalla Malesia un nuovo tablet Android pensato per i più piccoli, denominato Samsung Galaxy Tab A9 Kids Edition.

Il nuovo device mette a disposizione un bundle di accessori perfetti per i bambini, come la cover Kids Puffy Case a prova di caduta (con supporto), il pennino Crayon Stylus (una particolare versione della S Pen) e una serie di adesivi. Il tablet è studiato per risultare una piattaforma di apprendimento e divertimento sicura per i bambini, che possono imparare, creare ed esplorare.

A livello di specifiche tecniche non abbiamo di fatto differenze rispetto al Samsung Galaxy Tab A9 da cui “deriva”: abbiamo un display LCD 5:3 da 8,7 pollici a risoluzione 800 x 1340 con refresh rate a 60 Hz, il SoC MediaTek Helio G99 a 6 nm affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB), una fotocamera posteriore da 8 MP con AF, una fotocamera anteriore da 2 MP, connettività 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3, GPS, porta per il jack audio da 3,5 mm e porta USB Type-C. Non mancano gli speaker stereo compatibili con Dolby Atmos, così come la batteria da 5100 mAh con supporto alla ricarica cablata da 15 W (qui la scheda tecnica completa).

I genitori possono accedere alle funzionalità di Parental Control per gestire il tempo trascorso dai figli davanti allo schermo, aiutando a mantenere un sano equilibrio tra attività digitali e offline, e per proteggerli al tempo stesso dall’accesso a contenuti inappropriati per la loro età. Galaxy Tab A9 Kids Edition consente agli adulti di creare profili appositi per ogni bambino e di personalizzare le varie impostazioni per ciascuno di essi: l’app Samsung Kids integrata consente di limitare il tempo di schermo acceso (anche per tipologia di app, come ad esempio i giochi) e l’accesso a determinate app; integra anche una funzione di navigazione sicura e un app store dedicato, che consente ai bambini di esplorare Internet in sicurezza.

Con Samsung Kids viene proposta un’ampia gamma di contenuti coinvolgenti per i piccoli, inclusi giochi educativi e storie interattive, e ai genitori viene data la possibilità di migliorare ulteriormente l’esperienza personalizzando l’interfaccia (pure con colori o foto), aggiungendo app su misura per i loro interessi o a scopo educativo.

Samsung Galaxy Tab A9 Kids Edition è stato presentato in Malesia ed è disponibile all’acquisto sul Samsung Shop Online del Paese nella colorazione Mystic Silver con un bundle in edizione limitata composto da Kids Puffy Case, Crayon Stylus, un set di adesivi e il caricabatterie da 15 W al prezzo consigliato di 799 ringgit, corrispondenti a circa 155 euro al cambio attuale. Non sappiamo se questa particolare versione vedrà mai la luce anche da noi, ma nel caso torneremo sicuramente sull’argomento. Sareste disposti ad acquistare il nuovo tablet Android di Samsung per i vostri figli?