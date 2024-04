La decisione di Samsung di utilizzare di nuovo il chipset Exynos per la serie Galaxy S24 è stata vista con grande preoccupazione. In merito alla serie Galaxy S23, invece, l’azienda aveva optato per l’adozione del chipset Snapdragon, il quale era stato accolto positivamente dagli utenti. Nel corso di quest’anno, Samsung ha utilizzato Exynos e Snapdragon rispettivamente per Galaxy S24 e Galaxy S24+, mentre per Galaxy S24 Ultra l’azienda ha preferito utilizzare soltanto Snapdragon all’interno di tutti i mercati. Cosa ci aspetta dunque il prossimo anno coi Galaxy S25?

Quale chipset verrà impiegato per il modello Samsung Galaxy S25

Recentemente sono circolate alcune voci in merito al fatto che l’azienda coreana potrebbe utilizzare i processori Exynos su tutta la serie Galaxy S25, che verrà lanciata sul mercato il prossimo anno. Infatti, è già da molto tempo che si parla di questo chipset e di come potrebbe rappresentare un punto di svolta per l’azienda che ha ovviamente l’obiettivo di recuperare il terreno con Qualcomm. Anche le ultime voci confermano come l’azienda stia effettuando un’importante lavoro sul prossimo chipset Exynos per migliorarne le prestazioni e l’efficienza.

Le indiscrezioni suggerivano che Samsung fosse intenzionata a utilizzare il nuovo chipset Exynos 2500 per la prossima serie di punta, i Galaxy S25, ma le cose sembrano essere cambiate in corsa. Samsung infatti potrebbe optare per la stessa scelta fatta quest’anno con i Galaxy S24 ovvero dotare il modello Galaxy S25 Ultra del chipset Snapdragon 8 Gen 4, mentre per Galaxy S25 e Galaxy S25+ il chipset proprietario Exynos 2500 (e Snapdragon per alcuni mercati, in genere quello americano).

Manca ancora molto tempo al lancio dei prossimi flagship di casa Samsung ma i rumor sono già incalzanti. Nel mentre però l’azienda coreana alzerà i veli dai prossimi pieghevoli tra cui pare anche un pieghevole in versione Ultra.