Nell’agosto del 2022, in occasione del lacio di Fitbit Sense 2 e Versa 4 è stato introdotto il marchio “Fitbit by Google“, che a quanto pare ha avuto scarsa fortuna: a distanza di meno di due anni, infatti, il colosso di Mountain View ha deciso che è arrivato il momento di sostituirlo con “Google Fitbit“.

Fino a poco tempo fa, “Fitbit by Google” veniva utilizzato sul sito ufficiale di Fitbit, nei video e nelle confezioni dei prodotti (in quelle di Sense 2, Versa 4 e Charge 6 vi è impresso il brand “Fitbit” seguito da “by Google”) e anche nella confezione di Pixel Watch 2 è presente la scritta “con Fitbit” nell’angolo.

Date il benvenuto al brand Google Fitbit

Negli ultimi giorni il sito Web ufficiale ha apportato una modifica, sostituendo il brand Fitbit by Google con quello nuovo, ossia Google Fitbit e senza il classico logo di questa popolare azienda specializzata nei dispositivi indossabili (ed è probabile che in futuro la G iniziale assuma i quattro colori classici del colosso statunitense).

Ecco il vecchio logo:

E questo è quello nuovo:

Inoltre, il marchio Fitbit è stato aggiornato in modo che non sia più in minuscolo (la “F” è ora in maiuscolo) e viene usato il carattere Google Sans.

Questo cambiamento arriva a distanza di qualche giorno da quello che ha riguardato il Google Store e che ha visto arricchirsi il catalogo di accessori per smartwatch e tracker di Fitbit e il cambio del nome della categoria (con l’aggiunta del riferimento ai fitness tracker).

Più in generale, negli ultimi mesi il colosso di Mountain View ha avviato un’operazione di riorganizzazione funzionale delle varie divisioni che si occupano di dispositivi (Pixel, Nest e Fitbit), con team indipendenti per il design, l’ingegneria hardware, il software, l’interfaccia utente, ecc. In futuro, pertanto, potrebbero esserci ulteriori novità.

