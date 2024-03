Sebbene la serie Samsung Galaxy S24 abbia fatto il suo esordio sul mercato solo alcune settimane fa, in Rete da tempo hanno già iniziato a diffondersi le indiscrezioni relative alla prossima generazione: stiamo ovviamente parlando di Samsung Galaxy S25.

Nelle scorse ore un nuovo contributo è arrivato dal popolare leaker OreXda, che su X ha svelato un dettaglio interessante relativo a quelli che sarebbero i programmi del colosso coreano per quanto riguarda i processori da usare nei vari smartphone del 2025.

Una possibile importante novità per la serie Samsung Galaxy S25

Con la serie Samsung Galaxy S24 il produttore ha riproposto quanto già avvenuto per precedenti generazioni della gamma Galaxy S, ossia l’utilizzo di un processore Qualcomm (Snapdragon 8 Gen 3) per alcuni mercati e di un processore Exynos (il 2400) per altri.

Ebbene, a dire di OreXda, per il 2025 la situazione dovrebbe essere decisamente diversa, in quanto la serie Samsung Galaxy S25 dovrebbe essere lanciata a livello globale soltanto con un processore Exynos (si dovrebbe trattare di Exynos 2500) mentre Samsung Galaxy Z Filp7 e Galaxy Z Fold7 dovrebbero essere venduti solo con un processore Qualcomm (probabilmente lo Snapdragon 8 Gen 4).

Per i vari modelli della serie Galaxy A, invece, il colosso coreano nel 2025 dovrebbe puntare sia su CPU Exynos che su CPU MediaTek.

Nel caso in cui tale indiscrezione si rivelasse fondata, per il 2025 verrebbe finalmente meno una differenza di trattamento che spesso ha generato critiche tra gli utenti Samsung, molti dei quali avrebbero preferito fare affidamento su un processore Qualcomm piuttosto che su uno del colosso coreano.

Resta da capire quali saranno le potenzialità garantite da Exynos 2500, CPU di cui si parla da tempo e che dovrebbe essere in grado di colmare il gap con quelle della serie Snapdragon 8 di Qualcomm. Staremo a vedere.

