Il team di sviluppatori di Telegram continua a lavorare al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea e nelle scorse ore ha annunciato l’introduzione di diverse nuove funzionalità che dovrebbero rendere ancora più piacevoli le conversazioni di gruppo.

In particolare, sono 9 le funzionalità che andranno ad arricchire l’esperienza offerta dai gruppi su Telegram, con novità per quanto riguarda gli sfondi e gli stati, la personalizzazione e le emoji personalizzate premium.

Tutte le novità introdotte in Telegram

Tra le novità segnalate dagli sviluppatori vi sono la possibilità per i gruppi di guadagnare livelli grazie ai potenziamenti dei membri (che daranno l’accesso a funzioni premium, come la conversione da-voce-a-testo) e la possibilità per gli amministratori di pubblicare storie (le relative risposte dei membri saranno inviate nel gruppo, dando così vita a nuove conversazioni).

Migliorano, inoltre, le possibilità di personalizzazione per i gruppi potenziati (come il cambio del colore e del logo della copertina del profilo del gruppo, l’impostazione di uno stato emoji e la scelta di uno sfondo visibile a chiunque apra il gruppo).

Per i gruppi di livello più elevato c’è la possibilità di sbloccare alcune funzioni di Telegram Premium per la comunicazione tra i membri all’interno della chat e gli amministratori potranno scegliere un set di emoji personalizzate che potranno essere usate da tutti, anche da chi non ha un account Premium.

Ed ancora, i membri dei gruppi potenziati avranno anche la possibilità di usufruire della trascrizione vocale illimitata per i messaggi vocali e i videomessaggi inviati nel gruppo.

Infine, gli amministratori potranno applicare permessi speciali ai membri che potenziano il gruppo e dare così loro dei privilegi unici, come ad esempio la possibilità di ignorare la modalità lenta o altre restrizioni.

Potete scaricare l’app di Telegram per Android da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: