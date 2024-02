Samsung ha già annunciato che la serie Galaxy S24 riceverà sette anni di aggiornamenti Android e One UI, tuttavia ci si chiedeva quali altri dispositivi Galaxy potrebbero ottenere un supporto software del genere.

Purtroppo Samsung ha successivamente confermato che non ha esteso i sette anni di supporto software ai dispositivi rilasciati prima della serie Galaxy S24, i quali non andranno oltre i quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza, tuttavia sembra che Samsung Galaxy S24 non sarà l’unico dispositivo dell’azienda a ottenere sette anni di aggiornamenti.

Samsung Galaxy Z Fold6 potrebbe ricevere sette anni di aggiornamenti software

Secondo una nuova indiscrezione Samsung Galaxy Z Fold6 sarebbe idoneo a ricevere lo stesso supporto software della gamma Galaxy S24.

Samsung non ha ancora confermato nulla in merito, tuttavia sembra inverosimile che l’azienda non offra lo stesso tipo di supporto software per un dispositivo costoso come un Galaxy Fold.

Quindi anche Samsung Galaxy Flip6 potrebbe ricevere sette anni di aggiornamenti, tuttavia l’azienda non tratta i dispositivi Galaxy Flip come gli altri suoi smartphone di punta.

Anche Google Pixel Fold 2, la cui uscita è prevista entro la fine dell’anno, includerà sette anni di aggiornamenti software.

In copertina: Samsung Galaxy Z Fold5

Leggi anche: Migliori smartphone pieghevoli, la classifica di Febbraio 2024