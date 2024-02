Lo strumento di Samsung per generare sfondi con l’IA è disponibile esclusivamente per la serie Samsung Galaxy S24 e non esiste un modo ufficiale di salvare gli sfondi generati dall’intelligenza artificiale come file immagine per poterli condividere.

Altri dispositivi Samsung riceveranno presto le funzionalità Galaxy AI della serie S24, ma non tutti, tuttavia c’è un modo per applicare gli sfondi AI su qualsiasi dispositivo Samsung Galaxy senza la necessità di installare app di terze parti.

Ecco come trasferire gli sfondi AI di Samsung Galaxy S24 su altri dispositivi Galaxy

In pratica è possibile eseguire il backup delle impostazioni della schermata iniziale della One UI da un’unità Samsung Galaxy S24 e ripristinarle sugli altri dispositivi Galaxy, compreso lo sfondo.

Quindi quello che bisogna fare è:

Aprire l’app Impostazioni su Galaxy S24.

Toccare Account e backup e quindi Backup dei dati.

Assicurarsi che sia selezionata l’opzione “Schermata Home” e toccare “Esegui il backup adesso”.

Aprire l’app Impostazioni e toccare la voce Account e backup sull’altro dispositivo Galaxy.

Accedere a Ripristina dati e selezionare il backup del Galaxy S24.

Selezionare Schermata Home e toccare Ripristina.

Tuttavia potrebbe anche essere necessario ripristinare le applicazioni affinché il layout della schermata iniziale venga ripristinato completamente, inoltre anche lo sfondo trasferito avrà la filigrana AI nell’angolo in basso a sinistra.

