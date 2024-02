San Valentino è dietro l’angolo e OPPO annuncia una serie di promozioni pensate per celebrare la festa più romantica dell’anno. Da oggi fino al 14 febbraio 2024 è possibile sfruttare una serie di offerte esclusive su OPPO Store tra smartphone, tablet Android e non solo: andiamo a scoprirle insieme.

Le offerte di San Valentino dell’OPPO Store

OPPO lancia quest’oggi le sue offerte di San Valentino, pensate per celebrare l’amore in grande stile. Gli appassionati di tecnologia potranno godere di sconti esclusivi su smartphone, tablet, cuffie wireless, prodotti IoT e accessori, in modo da regalare o regalarsi qualcosa di speciale. Con l’acquisto di uno smartphone Android durante il periodo promozionale, i clienti potranno infatti godere di uno sconto del 50% su una selezione di prodotti IoT e accessori.

Tra gli smartphone che fanno parte dell’iniziativa c’è OPPO Reno10 Pro, un dispositivo pensato soprattutto per offrire un comparto fotografico di livello, nei ritratti e non solo. Oltre a uno schermo AMOLED da 6,7 pollici e al SoC Qualcomm Snapdragon 778G, mette a disposizione una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX890 da 50 MP, sensore ultra-grandangolare Sony IMX355 da 8 MP e teleobiettivo Sony IMX709 da 32 MP con zoom ottico 2x, e una fotocamera anteriore da 32 MP. Lo smartphone è disponibile in offerta a 479,99 euro con la possibilità di abbinare ad esempio le cuffie OPPO Enco Air3 a 39,99 euro (grazie allo sconto del 50%).

Tra le proposte di San Valentino dell’OPPO Store sono inclusi altri bundle, come quello riguardante OPPO Pad Neo, le cuffie OPPO Enco X e la OPPO Smart Case a 289,99 euro. Le offerte dedicate agli innamorati (ma non solo) della casa cinese riguardano pure bundle “cross-brand”, con OnePlus Open abbinato a OPPO Pad Neo a 1799 euro. Per scoprire tutti gli sconti di San Valentino proposti da OPPO sul suo negozio online ufficiale potete seguire il link qui in basso. Fateci sapere se siete riusciti a trovare qualcosa di adatto alle vostre esigenze.

Tutte le offerte OPPO Store

Leggi anche: Recensione OPPO Reno10 Pro: stile, performance e prezzo alto… ma con omaggi