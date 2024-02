OPPO lancia in Italia un nuovo smartphone Android di fascia bassa, pensato per chi vuole spendere poco ma che al contempo vuole un prodotto dalle specifiche abbastanza moderne e dal design gradevole. Si chiama OPPO A18 ed è un dispositivo che punta sul rapporto qualità prezzo, ma anche su una generosa batteria e su ampie memorie: andiamo a scoprirlo insieme.

OPPO A18 arriva in Italia con Sunlight Display da 90 Hz

OPPO A18 va a rimpolpare la gamma di fascia bassa del produttore cinese e lo fa puntando su tanti mAh, ma anche sul SoC MediaTek Helio G85 affiancato da ampie memorie e su un display Sunlight a 90 Hz con diagonale da 6,56 pollici e risoluzione HD+. A livello di design lo smartphone rimane fedele all’estetica di altri modelli del produttore e si distingue per colori vivaci e texture raffinate: è disponibile nelle colorazioni Glowing Blue e Glowing Black, entrambe con la finitura OPPO Glow che ormai conosciamo piuttosto bene, che conferisce alla cover posteriore un aspetto brillante, con doppia finitura opaca resistente alle impronte con dettagli scintillanti. Il dispositivo eredita l’Ultra-Slim Retro Design dei precedenti modelli della serie A: offre 2D Premium Design per una maggiore comodità tra le mani, uno spessore di 8,16 mm e un peso di 188 g.

OPPO A18 introduce il nuovo Sunlight Display a 90 Hz, un pannello in grado di raggiungere una luminosità di 720 nit nella modalità High Brightness, utile sotto la luce del sole per visualizzare senza particolari difficoltà i contenuti. Offre una diagonale da 6,56 pollici, una risoluzione HD+, una gamma cromatica DCI-P3 del 96% e All-Day AI Eye Comfort, che riduce l’affaticamento degli occhi e rende la visione più confortevole.

In questa fascia di prezzo non si può pretendere un comparto fotografico particolarmente degno di nota, ma il nuovo smartphone OPPO mette comunque a disposizione tre sensori in totale: sul retro abbiamo una doppia fotocamera con sensore principale da 8 MP e sensore bokeh da 2 MP, mentre frontalmente una fotocamera da 5 MP integrata tramite un piccolo notch a goccia. I due sensori posteriori lavorano in sinergia con l’algoritmo di ritratto avanzato di OPPO per creare punti luce bokeh sullo sfondo e mettere in evidenza il soggetto in modalità Ritratto. Con le funzioni di ritocco dei ritratti, è possibile regolare il livello di abbellimento per ottenere effetti delicati e naturali sia con la fotocamera anteriore sia con quella posteriore.

Il cuore di OPPO A18 è costituito dal già citato SoC MediaTek Helio G85. Grazie al Dynamic Computing Engine proprietario di OPPO, le prestazioni verificate con test di 36 mesi di Fluency Protection, condotti in laboratorio, hanno registrato un tasso di invecchiamento medio inferiore al 10%. Lo smartphone viene proposto nella sola configurazione da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna: grazie alla funzione RAM Expansion, è possibile convertire parte dello storage in un massimo di ulteriori 4 GB di RAM per mantenere prestazioni più efficienti anche con tante app aperte.

OPPO ha pensato anche al comparto audio e ha dotato lo smartphone di un altoparlante compatibile con la modalità Ultra Volume: quest’ultima permette di amplificare il volume fino al 300%, sia durante le telefonate sia nelle altre situazioni. La batteria è da 5000 mAh e promette un’autonomia davvero niente male: secondo il produttore, lo smartphone ha ancora più del 20% di autonomia residua dopo 12 ore di utilizzo quotidiano.

Per migliorare la sicurezza della ricarica e l’affidabilità della batteria, a bordo trova spazio All-Day Charging Protection, che utilizza l’intelligenza artificiale per apprendere le abitudini dell’utente e programmare in modo smart la ricarica (utile soprattutto con le ricariche notturne o prolungate). La funzione All-Day AI Power Saving offre la possibilità di sfruttare circa 25 ore di standby con un livello della batteria del 5%.

Non manca una certificazione IP54 che protegge il dispositivo da polvere, schizzi d’acqua e ambienti umidi. Lo smartphone ha anche superato una serie di sei test riguardanti cadute fisiche, acqua, radiazioni, danni climatici, piccole cadute ripetute e stabilità del segnale.

Questo il riepilogo delle specifiche tecniche di OPPO A18 (qui la scheda tecnica completa):

display LCD Sunlight da 6,56 pollici a risoluzione HD+ con refresh rate di 90 Hz e gamma cromatica DCI-P3 del 96%

SoC MediaTek Helio G85

4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB)

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 8 MP (f/2.0, FoV 78°, AF) e sensore bokeh da 2 MP (f/2.4, FoV 89,1°, FF)

fotocamera anteriore da 5 MP (f/2.2, FoV 76,8°, FF)

connettività 4G dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, Glonass, Galileo, porta per il jack audio da 3,5 mm, porta USB Type-C

altoparlante con Ultra Volume, lettore d’impronte digitali laterale

certificazione IP54 contro polvere e schizzi d’acqua

batteria da 5000 mAh

sistema operativo: Android 13 con ColorOS 13.1

dimensioni e peso: 163,7 x 75 x 8,2 mm, 188 g

Prezzo e uscita di OPPO A18

OPPO A18 è disponibile all’acquisto in Italia a partire da oggi nelle colorazioni Glowing Blue e Glowing Black e nella sola configurazione da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Potete trovarlo su OPPO Store, su Amazon e presso i principali rivenditori al prezzo consigliato di 159,99 euro, anche se per queste prime ore è disponibile in offerta lancio a 119,99 euro.

Acquista su OPPO Store

Acquista su Amazon

