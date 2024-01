In diverse occasioni sulle nostre pagine vi abbiamo ricordato l’importanza degli aggiornamenti che vengono notificati sul vostro dispositivo, che si tratti di app o del sistema operativo, aggiornare è sempre un’ottima idea visto che si tratta di qualcosa che non solo aggiunge miglioramenti e funzionalità, ma ha anche risvolti positivi dal punto di vista della sicurezza.

Nonostante ciò sono ancora diversi gli utenti che, per varie ragioni, non aggiornano con continuità i propri smartphone, finendo spesso per utilizzare versioni obsolete delle applicazioni installate. Per questo motivo, Google ha deciso di mettere a disposizione degli sviluppatori un nuovo strumento, grazie al quale sarà possibile incentivare maggiormente gli utenti ad aggiornare le app ferme a vecchie versioni.

In futuro potrebbe essere più difficile ignorare le richieste di aggiornamenti delle app

Per quanto riguarda le applicazioni installate sugli smartphone Android, Google mette a disposizione degli utenti il Play Store, una risorsa non solo necessaria per il download dei software di cui necessitiamo, ma anche e soprattutto per effettuare gli aggiornamenti delle app in questione. L’apposita sezione Gestisci app e dispositivi permette, agli utenti che non hanno attivato le impostazioni di aggiornamento automatico, di controllare se per le app installate sono disponibili versioni più recenti.

Gli sviluppatori, oltre a notificare eventuali aggiornamenti dei propri software tramite il Play Store, hanno comunque la possibilità di notificare la presenza di update direttamente all’interno delle applicazioni tramite appositi avvisi, qualora l’app in uso fosse particolarmente datata; tuttavia finora questi strumenti non erano standardizzati e potevano presentarsi come brevi messaggi di avviso o notifiche persistenti, a seconda delle scelte degli sviluppatori.

Con un post sul proprio blog Google ha annunciato l’arrivo di un nuovo strumento dedicato agli sviluppatori, il cui scopo non è solo quello di standardizzare le tipologie di avviso menzionate poco sopra, ma anche quello di incentivare maggiormente gli utenti ad aggiornare le app troppo vecchie sui propri dispositivi Android.

Gli sviluppatori avranno a disposizione diverse possibilità, potranno far visualizzare una notifica a schermo intero con accesso immediato al pulsante Aggiorna sul Play Store, oppure una scheda più piccola con il pulsante Aggiorna; un approccio di questo tipo trasmette al contempo all’utente un senso di urgenza, così da spronarlo ad aggiornare l’app di turno nel più breve tempo possibile.

Per utilizzare il nuovo strumento e implementare di conseguenza la nuova tipologia di avvisi, gli sviluppatori possono accedere alla sezione Versioni di Google Play Console e selezionare le versioni obsolete dell’app che desiderano scegliere come target; in alternativa l’implementazione è possibile anche tramite l’API Play Developer.

Secondo Google oltre il 50% degli utenti risponde in maniera positiva alle richieste di aggiornamento di questo tipo, dunque in futuro i nostri dispositivi Android potrebbero avere un minor numero di app ferme a vecchie versioni.

