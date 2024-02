Un recente brevetto di Samsung suggerisce dove l’azienda intende spingersi nel segmento degli smartphone pieghevoli. Samsung Galaxy Z Fold6 potrebbe essere molto sottile e più ampio rispetto a quanto vociferato finora.

Il brevetto di Samsung relativo a uno smartphone pieghevole mostra infatti un dispositivo dal design più sottile e quindi con display più ampi rispetto al suo predecessore.

Il nuovo design migliora decisamente anche il look generale del dispositivo, come si può notare nei render generati in base alle immagini di brevetto.

Samsung Galaxy Z Fold6 sembra molto migliore rispetto al predecessore

I recenti disegni di brevetto del dispositivo pieghevole di Samsung sono ben diversi da quelli emersi precedentemente. Ecco un confronto.