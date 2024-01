I servizi Nearby Share di Google e Quick Share di Samsung si stanno preparando per fondersi in una soluzione unica, cosa che non è ancora avvenuta a livello globale.

Nel frattempo, tuttavia, il colosso coreano prepara il terreno per tale novità con il rilascio di un aggiornamento dell’applicazione Quick Share per i dispositivi basati su Windows.

Ricordiamo che Quick Share è un’applicazione disponibile da vari anni sugli smartphone e sui tablet di Samsung e lavora anche su Windows grazie ad un’apposita app disponibile per la serie Galaxy Book del produttore coreano e per altri PC basati sul sistema operativo di Microsoft (supporta qualsiasi dispositivo che possa contare su Bluetooth e WiFi su base Intel).

Quick Share per Windows cambia logo

Di recente il team di sviluppatori del colosso coreano ha rilasciato un aggiornamento di Quick Share per Windows che prepara la base per il supporto alla nuova versione dell’applicazione, così come viene confermato dalla sostituzione del vecchio logo con quello nuovo che sarà usato dall’app riunita dei servizi di Samsung e Google.

Tale nuovo logo è presente anche sugli smartphone della serie Samsung Galaxy S24, nei quali l’app “unita” è già pronta all’uso.

Nonostante il nuovo logo, al momento l’app Quick Share per Windows non è stata arricchita del supporto a Nearby Share e gli utenti, pertanto, possono soltanto condividere file con i telefoni Galaxy che possono contare sulla vecchia versione del servizio.

Allo stato attuale non è chiaro se il supporto al servizio di Google sarà implementato in futuro anche nell’app Windows e per saperne di più probabilmente ci sarà da avere ancora un po’ di pazienza.

L’app Quick Share per Windows può essere scaricata gratuitamente dal Microsoft Store (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link).

Potrebbe interessarti anche: Nearby Share o Quick Share? Google e Samsung potrebbero presto unire le funzioni