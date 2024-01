La collaborazione tra Samsung e Google procede a gonfie vele e l’ultima conferma è arrivata di recente, proprio in occasione della presentazione della serie Samsung Galaxy S24.

I nuovi smartphone del produttore coreano, infatti, hanno avuto l’onore di fare esordire alcune funzionalità sviluppate dal colosso di Mountain View ma pare che Samsung abbia anche preso spunto dai progetti di Google per alcune delle novità da implementare.

Alcuni anni fa, infatti, il colosso di Mountain View ha annunciato di essere al lavoro su una funzione studiata per consentire agli utenti di Google Foto di trasformare un’immagine in bianco e nero in una a colori e, in attesa che la lanci, il team di Samsung ha implementato su Samsung Galaxy S24 qualcosa di molto simile.

Samsung Galaxy S24 può colorare le foto in bianco e nero

Nelle scorse ore il popolare leaker Ice Universe ha condiviso su X una breve dimostrazione di tale funzionalità:

One of the small functions of Galaxy S24: Coloring black white photos. pic.twitter.com/UXmXQc2VjI — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) January 29, 2024

Stando ai primi test, tuttavia, pare che la nuova funzionalità dell’app Galleria di Samsung abbia qualche problema nel momento in cui va a “colorare” le immagini, soprattutto con le persone.

Ecco un primo esempio, nel quale è possibile notare il colore completamente errato della maglietta del cantante:

Anche in questo secondo esempio i colori non sono fedeli a quelli originali:

Le cose sembrano andare molto meglio quando si tratta di paesaggi ed edifici, anche se sembra che il sistema attualmente non possa essere considerato capace di garantire risultati completamente fedeli alla realtà:

C’è da considerare che queste immagini colorate sono state prodotte su uno smartphone e senza connessione internet (il telefono era in modalità aereo), aspetto che consente di farsi un’idea delle potenzialità di tale funzionalità.

Probabilmente il team di sviluppatori di Samsung lavorerà nelle prossime settimane per ottimizzare questa funzione, al fine di garantire risultati più precisi.

