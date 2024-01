Il team di sviluppatori di Instagram continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare social network e questo è uno dei principali motivi del suo enorme successo.

Le tante funzionalità via via implementate, infatti, consentono agli utenti di non “annoiarsi” e di poter fare affidamento su un’esperienza sempre più ricca di opzioni per personalizzare i contenuti da visualizzare sulla base delle proprie preferenze.

Una nuova curiosa funzione in test su Instagram

Stando a quanto si apprende, il team di sviluppatori di Instagram sta testando una nuova funzionalità chiamata “Flipside“, pensata per consentire agli utenti di creare una griglia fotografica secondaria che solo gli amici designati possono visualizzare.

Se questa funzione vi sembra familiare è probabilmente perché Instagram rende già abbastanza semplice per gli utenti creare dei post destinati a un pubblico più limitato, come ad esempio la possibilità per gli utenti di condividere i post della griglia con gli “amici stretti”.

Ebbene, Flipside rappresenta in sostanza un modo alternativo per raggiungere il medesimo obiettivo: gli utenti creano un elenco separato di amici, da aggiungere a tale funzionalità e possono quindi scegliere di pubblicare sul feed principale o sul proprio Flipside (visibile solo al suddetto elenco di amici).

Le persone sapranno se hanno accesso al Flipside di qualcuno se vedranno l’icona di una chiave nella griglia.

Ecco un breve esempio di tale nuova funzionalità condiviso da Matt Navarra:

Al momento il team di Instagram non è nemmeno certo di lanciare tale nuova funzione, così come ci ha tenuto a precisare nelle scorse ore Adam Mosseri, a dire del quale nelle prossime settimane si valuteranno le reazioni degli utenti e soltanto dopo si prenderà una decisione sul futuro di Flipside (le cui prime apparizioni risalgono a dicembre mentre in questi giorni è stata implementata per più persone).

