Google Maps è senza dubbio uno dei servizi di maggior successo tra quelli lanciati dal colosso di Mountain View, divenuto ormai uno strumento quasi indispensabile non soltanto in occasione di viaggi in località sconosciute ma anche negli spostamenti quotidiani all’interno della propria città.

L’enorme popolarità di Google Maps dipende in gran parte dal costante impegno del suo team di sviluppatori volto a rendere questo servizio sempre più ricco di funzionalità, in modo da garantire un’esperienza via via più personalizzabile in base alle proprie esigenze.

Una piccola novità di Google Maps

Sono in tanti a sfruttare Google Maps anche per decidere dove mangiare o quale determinato cibo provare e in seguito ad un recente aggiornamento il servizio del colosso di Mountain View ha introdotto delle novità nella scheda dedicata alle foto di un ristorante, un bar e altri locali simili.

Quando si scorrono le immagini, alcune sono ora accompagnate da una scheda in basso che riporta il nome del piatto e come viene descritto nel menu, in modo da consentire agli utenti di provarlo.

Per alcune foto sono visibili anche il prezzo e alcune specifiche etichette (come Vegetariano o Popolare), informazioni che Google Maps recupera dai commenti degli utenti e dai dati forniti dalle stesse aziende (ma che non vengono verificate dal colosso di Mountain View).

Gli utenti possono anche toccare un apposito tasto per suggerire una modifica e visualizzare il menu per essere portati alla scheda dedicata.

Pare che il servizio di Google usi sia le descrizioni degli utenti che un sistema di riconoscimento degli oggetti per “etichettare” i vari piatti ma ad oggi non tutte le foto di cibo possono contare su questa nuova scheda.

