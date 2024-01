Samsung Galaxy S24 Ultra, S24+ e S24 sono finalmente ufficiali e quindi iniziano a emergere le prime impressioni su questi nuovi smartphone Android. Una delle cose sorprendenti riguarda l’Always On Display che stranamente riprende un’idea di Apple che aveva suscitato opinioni controverse a suo tempo.

Invece di utilizzare uno schermo nero standard come sulla serie precedente, la One UI 6.1 utilizza un AOD simile a quella degli iPhone di un paio di anni fa con colori tenui e lo sfondo della schermata di blocco. Nelle impostazioni è tuttavia presente una nuova opzione “Mostra sfondo schermata di blocco” che consente di tornare al nero, ma è comunque sorprendente che Samsung abbia deciso di rendere l’AOD di Apple come impostazione predefinita sulla gamma Galaxy S24.

Samsung riprende un’idea di Apple poco acclamata per l’AOD del Galaxy S24

L’implementazione del display sempre attivo di Apple è stata accolta in maniera controversa all’epoca del lancio, al punto che il colosso di Cupertino ha successivamente aggiunto la possibilità di passare a un display nero piuttosto che utilizzare l’AOD.

Se non altro c’è un’aggiunta piuttosto interessante che accompagna questa nuova funzionalità su Samsung Galaxy S24, poiché se lo sfondo dello smartphone contiene un soggetto definito, come ad esempio il partner o l’animale domestico, è possibile attivare l’opzione che cancella automaticamente lo sfondo dal display sempre attivo per renderlo meno luminoso.

Secondo quanto riferito, questa funzionalità non dovrebbe arrivare sui dispositivi Samsung più datati.