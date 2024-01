Devil May Cry: Peak of Combat è un action RPG creato in collaborazione con il team CAPCOM per offrire l’esperienza di DMC anche sui dispositivi Android.

Il gioco eredita le abilità libere, flessibili e strategiche di Devil May Cry, insieme allo stile di combattimento tipico della saga con combo coinvolgenti grazie all’avanzata tecnologia di motion capture che riproduce perfettamente le battaglie più distintive di DMC con scene di qualità elevata ed effetti visivi accattivanti.

Devil May Cry approda sui dispositivi mobili Android

Il gioco ripropone fedelmente anche i personaggi classici, le scene, le armi e i boss della serie Devil May Cry e svela una trama del tutto inedita della serie originale.

Tutti gli elementi di gioco più importanti di Devil May Cry sono ricreati accuratamente, inclusi il Palazzo di Sangue, il Pozzo Skyfall e la Risoluzione di Enigmi.

Nell’arena PvP non è presente nessun elemento pay-to-win, quindi le abilità e le strategie sono le uniche cose che fanno la differenza.

Devil May Cry: Peak of Combat è disponibile per Android gratuitamente supportato da acquisti in-app opzionali necessari per accelerare i progressi di gioco.

A seguire trovate il trailer e il badge per individuare il gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 6.0 o versioni successive.

