Chi acquista uno smartphone della serie Google Pixel spesso non lo fa solo per la parte hadware ma anche (e soprattutto) per il notevole supporto software che il team di sviluppatori del colosso di Mountain View è in grado di garantire agli utenti e che si traduce in costanti aggiornamenti software.

Stando a quanto è stato riportato dal popolare leaker Mishaal Rahman su X, il colosso statunitense potrebbe presto rilasciare un importante upgrade del kernel per gli smartphone Google Pixel che sono dotati di un processore Tensor.

Un nuovo aggiornamento per alcuni Google Pixel

A dire di Rahman, gli smartphone del colosso di Mountain View con un processore Tensor potrebbero essere a breve aggiornati al kernel 6.1 di Linux, almeno ciò è quanto suggerirebbero alcuni commenti di ingegneri Google pubblicati tra i documenti del codice AOSP.

Allo stato attuale i device con i processori Tensor G1 e G2 sono basati sul kernel Linux 5.10 mentre quelli con Tensor G3 sono basati sul kernel Linux 5.15. Per quanto riguarda Tensor G4, ossia la CPU che dovrebbe essere usata nella serie Google Pixel 9, potrebbe arrivare sul mercato con il kernel Linux 5.15 per essere poi aggiornata alla versione 6.1.

I major upgrade del kernel per gli smartphone Android sono piuttosto rari e ciò anche per i modelli del colosso di Mountain View, che da tempo starebbe testando delle versioni di prova

Uno dei principali vantaggi derivanti dal rilascio di un aggiornamento importante della versione del kernel è rappresentato dalla garanzia di un miglioramento del supporto a lungo termine, ciò oltre all’introduzione immediata di nuove funzionalità .

Nel corso delle prossime settimane dovremmo saperne di più ma nel frattempo i possessori delle ultime generazioni di smartphone Google Pixel possono già essere certi che a breve arriveranno alcune nuove importanti funzionalità .

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone di Google di questo mese