Little Nightmares è un’avventura cupa e bizzarra in cui il giocatore dovrà affrontare le paure della propria infanzia. Si tratta di un porting del gioco rilasciato alcuni anni fa per PC e console.

Lo scopo del gioco consiste nell’aiutare la bambina Six a scappare dal labirinto delle Fauci, un’incubo che la vede intrappolata in una nave vasta e misteriosa abitata da creature inquietanti.

L’avventura horror Little Nightmares approda su Android

Little Nightmares offre un ingegnoso mix di azione e rompicapi in stile platform con ambientazioni cupe accompagnate da una colonna sonora spaventosa.

Il gameplay prevede la possibilità di arrampicarsi, strisciare e nascondersi in ambienti da incubo e di risolvere complessi enigmi per fuggire dalle paure della propria infanzia.

Tra le location più iconiche lo sviluppatore menziona la casa delle bambole più inquietante di sempre e un opprimente parco giochi pieno di segreti da scoprire.

Little Nightmares è disponibile per Android al prezzo di 8,99 euro, ma se non altro non include acquisti in-app e nemmeno pubblicità.

A seguire trovate il trailer e il badge per individuare l’avventura nel Play Store di Google. Per l’installazione è necessario Android 9 o versioni successive. Il gioco è classificato PEGI 16.

