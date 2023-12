Con l’avvicinarsi della fine del 2023, Netflix ha deciso di condividere nuovi dettagli sui piani per ampliare l’offerta videoludica della sua piattaforma. Come alcuni di voi già sapranno, due anni fa il colosso dello streaming ha iniziato a proporre giochi mobile gratuiti agli abbonati. Nel corso del 2023 sono stati aggiunti ben 40 nuovi titoli, tra cui spiccano Grand Theft Auto Trilogy, Football Manager 24 Mobile e Storyteller. Proprio qualche settimana fa, l’azienda ha annunciato altri dieci nuovi titoli che andranno ad arricchire il catalogo di videogiochi disponibili.

Netflix ha annunciato i primi giochi del 2024, disponibili solo per gli abbonati al servizio

Nel corso di questi mesi Netflix ha acquisito alcuni rinomati studi indie per espandere il catalogo, come Night School, gli sviluppatori di Oxenfree II, e Boss Fight Entertainment, autori di Netflix Stories: Love is Blind. Entro fine anno la libreria complessiva ammonterà a 86 giochi, tutti inclusi nell’abbonamento. Stando a quanto affermato dalla stessa azienda, sono in cantiere altri 90 titoli in uscita nei prossimi mesi.

Quattro di questi giochi in arrivo sono stati svelati proprio in queste ore: Cozy Grove: Camp Spirit, FashionVerse, Game Dev Tycoon e soprattutto Sonic Mania Plus, che sarà un’esclusiva mobile della piattaforma. Tra le altre uscite attese per il 2024 figurano classici acclamati come Braid, Anniversary Edition (in uscita il 30 aprile), Chicken Run: Eggstraction, The Dragon Prince: Xadia, Dumb Ways to Survive, Hades, Money Heist: Ultimate Choice (in uscita a inizio 2024, più precisamente il 4 gennaio), Harmonium: The Musical e Monument Valley 1 e 2. Grande curiosità anche per i giochi tratti dalle serie Netflix più popolari, come un titolo basato sull’universo di Squid Game e uno di Rebel Moon, sviluppato da Super Evil Megacorp.

L’ampliamento nel settore dei giochi per dispositivi mobili è una mossa strategica per differenziare la propria offerta di fronte ad una concorrenza sempre più spietata e competitiva nello streaming video. I contenuti interattivi potrebbero attirare nuovi utenti e arricchire l’esperienza per gli abbonati. Tuttavia, per competere con i pesi massimi del mobile gaming, da Apple Arcade a Google Play Pass, Netflix dovrà garantire un flusso costante di nuovi giochi.

Il lancio di titoli di qualità tratti dalle serie di maggior successo della piattaforma sarà fondamentale per attirare giocatori e convincere gli utenti a preferire il servizio Netflix rispetto ai concorrenti, che hanno maturato indubbiamente una esperienza maggiore nel settore gaming. Il 2024 sarà un anno chiave per valutare questa strategia e capire se la scommessa nel settore dei videogame mobile sarà vincente o se si tratterà di un buco nell’acqua.

Potrebbero interessarti anche: Cosa hanno cercato gli italiani su Google nel 2023? Sport, attualità , Netflix e tanto altro e Cosa guardare su Netflix? Tutte le novità tra film, serie TV e originals