Alla fine di settembre il team di Netflix ha annunciato di avere dato il via all’avventura del colosso dello streaming nel mondo del gaming e l’Italia è uno dei primi Paesi nei quali gli utenti avranno la possibilità di mettere alla prova tale nuovo servizio.

E nelle scorse ore è arrivato il momento tanto atteso dagli utenti più curiosi: tutti gli abbonati, infatti, possono giocare a cinque giochi mobile su dispositivi Android senza costi aggiuntivi, scaricandoli dal Google Play Store sui propri telefoni e tablet.

Questi sono i primi cinque titoli inclusi nell’abbonamento di Netflix:

Stranger Things: 1984 (BonusXP)

(BonusXP) Stranger Things 3: The Game (BonusXP)

(BonusXP) Shooting Hoops (Frosty Pop)

(Frosty Pop) Card Blast (Amuzo & Rogue Games)

(Amuzo & Rogue Games) Teeter Up (Frosty Pop)

Come sfruttare il nuovo servizio gaming di Netflix

Così come viene spiegato dal team di Netflix, per usufruire del nuovo servizio offerto dall’azienda è sufficiente avere un abbonamento mentre non sono richiesti acquisti in-app e i giochi disponibili saranno visualizzati nell’app quando si accede al proprio account su un device basato su Android (saranno presenti una riga dedicata ai giochi nella homepage e un’apposita scheda).

Una volta scelto il gioco, gli utenti potranno scaricarlo dal Google Play Store e sarà già pre-impostata la propria lingua se è supportata dal titolo o, in caso contrario, quella inglese.

Gli utenti potranno giocare su più dispositivi mobile con lo stesso account mentre i titoli non saranno disponibili nei profili dedicati ai bambini (viene utilizzato il medesimo PIN per accedere ai contenuti dedicati agli adulti).

Il team di Netflix precisa che vi saranno sia giochi che richiedono una connessione ad Internet che altri che potranno essere invece utilizzati in modalità offline e ciò in quanto l’obiettivo del colosso dello streaming è quello di garantire un’offerta che possa soddisfare le diverse esigenze degli utenti.

Non ci resta altro da fare che augurarvi un buon divertimento.